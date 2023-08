Andy Murray speră să poată juca la US Open: „În sensul ăsta lucrurile nu stau perfect”

Andy Murray, starul tenisului englez, stă cu sufletul la gură , unde speră să poată concura nestingherit de problemele medicale care l-au chinuit în ultimul timp și l-a făcut să rateze ultimele turnee.

Andy Murray, ultimele detalii despre starea sa medicală înainte de US Open: „Am avut o mică ruptură care se vindecă”

Andy Murray a început să se antreneze normal după accidentarea de la Toronto: „Primele 5-6 zile după retragere au fost un pic complicate. Au fost multe opinii diferite. Apoi am venit la New York destul de devreme și m-am dus la unul din spitalele de aici și am vorbit cu radiologistul din țara mea. Am avut o mică ruptură care se vindecă”.

Numărul 32 ATP va juca în primul la tur la US Open în fața francezului Corentin Moutet: „Și ultimele 5-6 zile de antrenament au fost foarte bune și nu am avut nicio problemă la servire. Problema e că nu iei o pauză de o săptămână de la serviciu și apoi forțezi la 100%.

Britanicul a avut un replică și pentru cei care consideră că se plânge prea mult și dezvăluie că este încă 100%: „Trebuie să construiești puțin câte puțin. În sensul ăsta lucrurile nu stau perfect, dar abdomenul meu a fost OK. De multe ori, când jucătorii se plâng de lucrul ăsta auzi: ‘Oh, taci din gură și treci peste! Încearcă să vezi cum e să lucrezi într-un depozit de la 9 la 5’”.

Andy Murrary, „săgeți” și pentru organizatorii de la US Open: „Nu cred că ajută mult sportul când joci la 4 dimineața”

are o problemă și cu programul de la US Open: „Chiar înțeleg asta. Știu cât privilegiat sunt să joc tenis. Ideea e că tenisul e parțial divertisment. Nu cred că ajută mult sportul când joci la 4 dimineața.

Toată lumea pleacă pentru că trebuie să prindă transportul public spre casă și tu termini un meci ca ăsta în fața a 10% din public. Nu vezi asta în alte sporturi, deci cu siguranță e greșit.

Și motivul este unul pur financiar. Nu e din cauza că oamenii care organizează evenimentele consideră că e benefic pentru suport.

Ar putea să rezolve. Dacă vor să înceapă la 19:30 două meciuri de fete atunci e OK. Dar dacă vor să joace un meci de băieți, atunci poți să joci un meci doar dacă începi mai devreme. La Wimbledon cu siguranță trebuie să modifice orele de start și să înceapă mai devreme de 13:30.

Stop pauzelor de 20 de minute între meciuri. Tot e posibil ca unele meciuri să se întârzie din când în când, dar faci tot ce poți să eviți asta. Și cred că e mai corect față de jucători, pentru că nu poți să te aștepți de la cineva să recupereze dacă a jucat până la 04:30”, a mai spus triplul câștigător de Mare Șlem.