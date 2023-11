Angela Martini, despre astrologie și căsătoria cu milionarul Dragoș Săvulescu: ”Nu am crezut”

Cunoscută românilor mai ales pentru relația cu omul de afaceri Dragoș Săvulescu Angela Martini, fosta Miss Universe Albania, ascunde, dincolo de frumusețe, un mare secret. În exclusivitate pentru FANATIK, ea l-a dezvăluit și a explicat cum i-a apărut în cale fostul acționar de la Dinamo București.

Angela Martini, dezvăluiri din relația cu Dragoș Săvulescu

Pe canalale ei de social media, Instagram și Tik Tok, Angela Martini postează video-uri în care vorbește despre Astrocartografie sau terapii de înfrumusețare alternative. Dar, pentru FANATIK, ea a spus și cum l-a cunoscut pe Dragoș Săvulescu, dezvăluind că întâlnirea lor a fost prezisă.

După ce, asemenea Madonnei, a studiat in New York timp de 6 ani învățăturile Kaballah, Angela face zeci de mii de vizualizari cu postări ce au o abordare holistică a vieții. Fanii din social media ai frumoasei albaneze apreciază videourile în care aceasta vorbește despre dimensiuni ale vieții, despre spiritualitate, relatii interumane și iubire.

Dincolo de pozele spectaculoase și ședințele foto incendiare, în social media Angela Martini a format o adevărată comunitate, de peste 1 milion de followers, cu care împărtășește cunoștințele dobândite de-a lungul anilor. Iar pentru FANATIK a vorbit despre relația cu Dragoș Săvulescu.

Mama, dar și scriitor publicat, Miss Universe Albania și-a găsit fericirea în brațele omului de afaceri Dragoș Săvulescu, cu care are un copil, Kyree. Relatia cu acesta a făcut-o să își exprime public convingerile despre existenta reală a iubirii, dar și încrederea în astrologie.

Angela Martini, despre influența astrologiei în relația cu Dragoș Săvulescu: ”Mi-a spus cu un an înainte”

că, înainte de a-l cunoaște pe Dragoș Săvulescu, întâlnirea lor a fost prezisă de astrologul ei. Ba chiar, susține frumoasa fostă Miss Albania, ceea ce i-a spus specialistul în aster s-a împlinit cu exactitate, în toate privințele.

”Astrologul meu, un indian bătrân, mi-a prezis extrem de corect viața. Eu locuiam la New York, iar el mi-a spus cu un an înainte: `O sa te muți in L.A. și acolo o să întâlnești bărbatul vieții tale!`. Evident că nu am crezut niciun cuvânt. Aveam o viață frumoasă la New York și îmi plăcea mult acolo”, ne spune Angela Martini.

Cu toate acestea, mutarea ei a venit natural. Era o perioadă în care fusese invitată la un eveniment cu totul și cu totul deosebit: decernarea premiilor Oscar. Iar Dragoș Săvulescu, milionar cunoscut pentru pasiunea sa legată de filme, era și el acolo.

”După ceva timp am plecat în L.A. în săptămâna Oscarurilor. Mi-a plăcut atât de mult acolo încât nu m-am mai întors la New York! Am rămas în L.A. cu bagajul cu care plecasem și m-am mutat definitiv.

Poate nu o să vă vină să credeți, dar astrologul mi l-a descris pe Dragoș cum arată, ce zodie este. Mi-a spus că pare cu mult mai tânăr decât este și că îl voi întâlni prima dată într-o casă albă.

Astrologul a prezis când se vor întâlni

Mi-a spus că îmi voi întâlni dragostea vieții mele între februarie și aprilie 2016. Casa lui Dragoș din L.A. era albă. Acolo l-am întâlnit la mai mult de un an distanță de când astrologul mi-a spus aceste detalii. Exact la mijlocul lunii februarie 2016.

Și pentru că îmi spusese că abia peste un an îmi voi întâlni dragostea vieții mele, timp de un an de zile, deși eram singură, nu am vrut să mă întâlnesc cu niciun bărbat”, povestește Angela Martini.

Iar restul e istorie. , s-au îndrăgostit, iar de atunci sunt împreună și la bine, și la rău. Ba chiar, familia lor a fost completată de apariția copilului, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată.

Angela Martini, soția lui Dragoș Săvulescu, își împarte acum timpul între copil și comunitatea sa. Iar celor din comunitate le dă sfaturi pentru îngrijirea pielii, practici de wellness sau discuții despre dragoste și relații.