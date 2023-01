Angela Rusu, gata să se despartă de soț după ce s-a pus pe slăbit: „Am zis că ar fi indicat să facem terapie de cuplu”

Angela Rusu a apelat la un balon gastric pentru a slăbi, dar soțul nu a fost deloc fericit cu decizia. Artista și Marius au fost la un pas de despărțire și au apelat la ajutorul unui psiholog.

Angela Rusu și soțul, la un pas de despărțire: ”Reacții adverse”

Nemulțumită de înfățișarea și de greutatea sa, Angela Rusu și-a dorit cu orice preț să slăbească, însă a recunoscut că nu mai avea tăria psihică pentru a ține o dietă. La îndrumarea unei prietene, a ales metoda balonului gastric, o intervenție medicală noninvazivă, care a ajutat-o deja să scape de 11 kilograme.

Chiar dacă decizia a făcut-o fericită pe ea, soțul său, Marius, nu este la fel de mulțumit, mai ales că aceasta nici nu respectă regimul alimentar impus de medic.

„Sunt nervos, poate. Ea putea oricum să slăbească fără acest balon gastric, a mai putut și în trecut. Era o chestie mentală. Au toate niște reacții adverse și nu-mi plac”, a afirmat Marius, soțul Angelei Rusu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Angela Rusu a leșinat de două ori înainte de Crăciun

Un alt motiv pentru care bărbatul se îngrijorează este faptul că Angela Rusu s-a confruntat cu probleme de sănătate anul trecut și , iar după intervenția la stomac, artista a leșinat de două ori într-un timp scurt.

De altfel, asta a făcut ca cei doi să-și anuleze vacanța, precum și concertele pe care vedeta urma să le aibă de Revelion.

„Am leșinat de două ori în patru zile. Eu nu am știut nimic, nu am simțit nimic înainte. Prima dată m-am lovit în baie foarte rău, am fost și vânătă pe partea stângă”, a menționat Angela Rusu.

Toate acestea au făcut ca problemele pe care cuplul deja le avea să se adâncească și să ajungă la un pas de despărțire, fiind nevoiți să apeleze la ajutorului unui specialist.

Angela Rusu și soțul sau au ajuns la psiholog

Vedeta a mărturisit că, deși știu să-și ascundă foarte bine problemele în fața prietenilor și familiei, lucrurile nu sunt atât de roz. Totuși, , și în numele dragostei pe care și-o poartă, au făcut eforturi să rezolve situația.

„Am stabilit de comun acord, am zis că ar fi indicat să facem terapie de cuplu, să ne învețe cineva cum să gestionăm problemele. Nu cădeam de acord în anumite probleme din familie. El era de o părere, el de altă părere”, a dezvăluit Angela Rusu.