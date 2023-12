Anghel Iordănescu cere naturalizarea jucătorului care a distrus FCSB: ”Luați-l!”

Este vorba despre italianul Juri Cisotti, cel care impresionează în ultima perioadă în SuperLiga, în tricoul celor de la Oțelul Galați. Deși vorbim despre o nou-promovată, Oțelul joacă miraculos de bine sub bagheta magică a lui Dorinel Munteanu, dar și cu aportul considerabil al fotbalistului născut în Tolmezzo, Italia.

Anghel Iordănescu, fost selecționer al României, crede că naționala noastră ar avea nevoie de Cisotti și cere naturalizarea de urgență a fotbalistului, înainte de Euro 2024, după modelul Mario Camora. Rămâne de văzut, însă, dacă oficialii FRF vor lua în considerare sfatul transmis de Anghel Iordănescu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”Nu știu cum îl cheamă, italianul ăla care a dat golul 2. Luați-l și naturalizați-l! Eu cred, revin la jucătorii noștri, jucătorii noștri trebuie să ridice nivelul până la acest campionat european. Inclusiv jucătorii titulari care, jos pălăria, și-au făcut datoria. Inclusiv acei jucători care au obținut această calificare trebuie să-și ridice și nivelul de pregătire și de exprimare.

O să apară în primăvară selecționeri, antrenori, ziariști, microbiști, o să pledăm pentru nu știu care. Eu cred că nu mai trebuie să intervină nimeni, jucătorul trebuie să-și demonstreze valoarea. Nu să-i fie declarată valoarea că merită să fie la echipa națională un patron sau conducător”, a transmis Anghel Iordănescu, cu jumătate de an înainte de Euro 2024 din Germania.

Juri Cisotti era entuziasmat la promovarea în liga secundă

În urmă cu doi ani, Oțelul Galați promova în liga secundă, iar pentru Cisotti această performanță părea apogeul. ”Cred că acest club nu se va mulțumi doar cu a sta în eșalonul secund. Vom încerca să aducem Galațiul în Liga 1! Va fi greu, însă merită să încercăm. Vom forța, sper să reușim. N-am jucat niciodată la nivelul primului eșalon, sper că se va întâmpla și acest lucru.

Dacă atmosfera va fi ca la baraj, cred că putem realiza visul celor din oraș de a ajunge cu Oțelul din nou în elită”, declara fotbalistul italian, fără să știe că în scurt timp va impresiona pe toată lumea în SuperLiga. Cât despre naturalizarea sa și naționala României, nimeni nu ar fi anticipat o astfel de ascensiune pentru italian.

Juri Cisotti are o poveste de viață aparte. Italianul crescut la juniorii lui Triestina nu a fost niciodată considerat un fotbalist de o valoare ieșită din comun, mai ales că la 28 de ani juca în Malta, la formații mici precum Mosta FC sau Silema Wanderers. Doar că, în 2021 a decis să se transfere la Oțelul Galați, în Liga a 3-a din România. A urmat o ascensiune fulminantă, iar acum italianul este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lotul lui Dorinel Munteanu.

