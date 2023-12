Anghel Iordănescu, emoționat de întâlnirea Emeric Jenei – Horia Ivanovici: ”Un gest colosal! Felicitări!”

Anghel Iordănescu e de părere că toată toată lumea ar trebui să aprecieze mai mult aceste valori ale sportului românesc, cum ar fi Emeric Jenei sau Mircea Lucescu, în condițiile în care au ajuns la vârsta la care pot să împărtășească tuturor adevărate povești de viață. Horia Ivanovici a fost în acest weeek-end la Oradea, unde s-a întâlnit la masă cu Jenei.

Anghel Iordănescu, emoționat de întâlnirea Emeric Jenei – Horia Ivanovici

”În weekend am fost la Oradea, la un tăiat de porc. Am fost foarte emoționat duminică, l-am invitat la masă pe domnul Jenei. Am stat până duminică seară, am stat și cu familia dânsului.

Am spus duminică, dacă îi permite sănătatea, l-am invitat la masă. Am stat o oră jumătate la un restaurant, am depănat amintiri cu acest mare om și am vorbit și de dumneavoastră”, a povestit Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”Ai făcut un gest colosal. Bravo, felicitări! Incredibil Horia să-mi spui, mă bucur foarte mult, în condițiile în care știu că nu se mai poate deplasa decât cu ajutor, însoțitor”, a replicat Anghel Iordănescu, vizibil fericit de veste. Horia Ivanovici a mărturisit că Emeric Jenei a ținut neapărat să vină la restaurant, deși nu are o stare de sănătate tocmai ideală.

A venit cu fosta noră, era într-un baston, a spus că pentru mine vine, că nu ne-am văzut de foarte mulți ani. Lăsând la o parte că am fost onorat, am fost impresionat de efortul pe care l-a făcut. Am stat o oră jumate, am mâncate sarmale, tort Doboș, am depănat amintiri. M-au copleșit emoțiile”, a punctat Horia Ivanovici.

Mesajul lui Anghel Iordănescu pentru toți iubitorii sportului

În concluzie, Emeric Jenei a transmis un mesaj tuturor celor care au ocazia să mai stea de vorbă cu fostele mari glorii ale sportului românesc, până nu va fi prea târziu. ”Te felicit încă o dată, cred că exemplul tău ar trebui să-l ia și alți oameni de media. Să profităm acum de acești oameni de aur, Emeric Jenei e un om de aur pentru fotbalul românesc. Să profităm acum cât sunt în viață, să le aflăm secretele, modul de lucru. Emeric Jenei e un monument, e un colos al fotbalului românesc.

Dacă vreți, e greu să ai în fotbal oameni înțelepți precum Jenei, precum Lucescu, să-i ai și să nu profiți de experiența și de realizările lor. E păcat, acum cât mai pot spune cum au reușit, ce au făcut, care a fost crezul lor atunci când au obținut sau înainte să obțină marile performanțe pe care le-au obținut.

Am colaborat foarte bine, pot spune cu permisiunea lui că suntem prieteni. Că am fost și încă suntem prieteni. Am debutat la Steaua prin 67, ceva de genul. În echipa de atunci a Stelei mijlocaș era Emeric Jenei, care de la primul meu meci împreună cu regretatul Constantin, cu jucătorii care erau atunci, m-au ajutat și m-au susținut. Dar, Emerich Jenei în timp a fost pentru mine omul de la care am învățat enorm de mult”, a explicat Anghel Iordănescu.

