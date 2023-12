Anghel Iordănescu șochează: „Ianis Hagi să stea acasă dacă nu joacă la Alaves! Să nu meargă la Euro!”

Anghel Iordănescu, fostul selecționer al României și printre cei mai mari antrenori români, a lansat o ipoteză șoc în direct la FANATIK SUPERLIGA: dacă Ianis Hagi e rezervă la Alaves, să nu joace la Euro. De fapt, orice jucător, indiferent de numele său, ar trebui să stea acasă dacă e rezervă.

Anghel Iordănescu șochează: „Ianis Hagi să stea acasă dacă nu joacă la Alaves!

”Jucătorul trebuie să-și demonstreze valoarea, nu să i-o declare valoarea un patron sau conducător, că trebuie să fie la echipa națională”, a anunțat Anghel Iordănescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”Deci, dumneavoastră aveți niște valori foarte clare. Nu ai cum să joci la Euro dacă tu ești rezervă la echipa de club. Indiferent că te cheamă Florinel sau Ianis Hagi?”, a replicat Horia Ivanovici.

Ferm pe convingerile sale, Anghel Iordănescu a insistat: ”Stai acasă! Mi-aș permite, dar nu mai spun că intru în conflict cu selecționerul. Să nu facă eroarea pe care am făcut-o euro la Euro. Să-l întrebați pe el. Una capitală. Nu mă întrebați, că nu răspund”. ”Ați luat jucători care nu jucau”, a subliniat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Vizibil intrigat de punctul de vedere al fostului selecționer, Horia Ivanovici a insistat: ”Păi, Ianis Hagi să spunem că e rezervă. Nu-l chemi la Euro?”. Răspunsul a fost la fel de clar: jucătorii care nu sunt titulari la echipele lor de club nu au ce să caute la echipa națională a României, la Euro 2024 din Germania, indiferent de numele lor.

”Acasă! Nu poți să joci, hai să lămurim lucrurile. Fotbalul nostru suferă din punct de vedere fizic, al angajamentului, fotbalul nostru mai suferă prin ritmul de joc. Prin viteza de joc, dacă și așa suntem o nație care nu prea ne convine angajamentul și agresivitatea, determinarea adversarului, atunci cum poți să faci față la un campionat european dacă tu nu ești în ritm, pregătit, nu ai jocuri în picioare.

A, un meci poți să faci, o joci din talent, dorință. Dar, să joci trei meciuri la un asemenea nivel înseamnă că practic tragi echipa tu în jos. Eu sper că și Ianis Hagi și Rațiu și Răzvan Marin și Pușcaș și cine mai vreți dumneavoastră, sper că vor juca și își vor ridica nivelul de joc, de exprimare și vor convinge la echipele lor de club antrenorii pe care-i au”, a concluzionat Anghel Iordănescu.

