Animalul din România capabil de regenerare. E foarte frumos, dar nu moare nici dacă îl tai în două. Trăiește și în casele oamenilor și își parazitează victimele înainte să le mănânce

Animalul din România capabil de . E foarte frumos, dar nu moare nici dacă îl tai în două. Trăieşte și în casele oamenilor pasionați de acvaristică și își paralizează victimele înainte să le mănânce. Nu are organe de respirație.

Vietatea din țara noastră care se reface singură. E unică și nu poate fi ucisă nici dacă e ruptă pe jumătate. Se găsește în locuințele oamenilor

Vietatea din țara noastră care se reface singură este reprezentată de o specie de celenterate simplă, prădătoare, cu tentacule mici, simetrice. Este vorba de un animal primitiv, înrudit cu actinia și coralul. Trăiește în apă dulce.

E unică și nu poate fi ucisă nici dacă e ruptă pe jumătate. Se reface extrem de ușor cu ajutorul tentaculelor, a sistemului nervos difuz și a celulelor senzoriale. Se numește hidra și se găsește în locuințele oamenilor.

Poate fi găsită agățată de geamul acvariilor, filtre, plante și bureți. Orice suprafață din acvariu e bună pentru a se ”lipi”. Se deplasează extrem de ușor în apă și își atacă prada prin înțepare și otrăvire. Tentaculele sale conțin fire subțiri cu otravă. Am găsit mai multe detalii pe , adevărați pasionați de acvaristică.

Nu este un pericol pentru peștii mari, însă aceștia pot suferi iritații de la veninul injectat. În general, acest se hrănește cu microroganisme. Hidra prosperă în acvariile murdare, care nu au fost curățate zile bune.

Hidra, caracteristici generale

Hidra are câteva caracteristici generale prin care poate fi recunoscută de oameni. Are un aspect plăcut, similar cu un săculeț mic, la bază având o talpă – ventuză cu care se prinde de pietre sau de pământ. La celălalt capăt are 6 – 8 tentacule urzicătoare.

Acestea sunt folosite pentru prinderea hranei, la interior oamenii de știință observând că această viețuitoare este goală. Acolo are cavitatea digestivă, parazitul având tot aici și o gaură numită orificiul buco-anal.

Cei care vor să scape de hidra trebuie să știe că nu sunt tocmai utile soluțiile care se găsesc în comerț. O modalitate de a scăpa de parazit din acvariu este scoaterea peștilor din bazin și ridicarea temperaturii la 40 de grade Celsius pentru 2 ore.

Ulterior, jumătate din apă trebuie să fie schimbată pentru a elimina complet animalul care se regenerează. Din păcate, soluția poate avea un efect negativ și asupra plantelor și a bacteriilor din filtre, notează .