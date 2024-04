Animalul pe care românii îl cresc, dar nu prea îl mănâncă. Merge mai mult la export, deși e o alternativă perfectă pentru masa de Paște

România ocupă unele dintre locurile fruntașe atunci când vine vorba de creșterea animalelor pentru export. În țara noastră există multe ferme care satisfac, în fiecare an, cererea internațională de carne de calitate. În ciuda faptului că sunt crescute pe teritoriul nostru, foarte puține dintre aceste animale ajung pe mesele românilor.

Cât costă, în apropierea Paștelui, un kilogram de carne de ied

În această perioadă, preocuparea multor gospodine este legată de masa de Paște. Românii sunt recunoscuți pentru mesele mari și îmbelșugate de sărbători, iar de Paște, vedeta este mielul.

ADVERTISEMENT

Cei care au trecut în ultimele zile prin piață, sigur au observat că . Din această cauză, nu mulți români își vor permite să îl pună pe masa de sărbători.

Cei care nu optează pentru miel din varii motive, trebuie să știe că o alternativă la fel de bună este carnea de ied. Momentan, în piețe și în magazinele de specialitate, kilogramul de carne de ied este chiar și cu 5 lei mai ieftin decât kilogramul de carne de miel.

ADVERTISEMENT

Anul acesta, mai mult ca niciodată, fermierii și comercianții se așteptă ca din ce în ce mai mulți români să se îndrepte către carnea de miel. Aceasta este o carne cu puțin colesterol și este numai bună de consumat de Paște.

În 2024, , iar fermierii susțin că nici nu se putea o dată mai bună pentru carnea de ied. În jurul acelei date, iezii ating pragul de maturitate și sunt numai buni de pus pe masa de Paște.

ADVERTISEMENT

Beneficiile consumului de carne de ied

Așa cum era de așteptat, în funcție de zonă, prețul cărnii de ied poate să difere. Însă, fermierii îi asigură pe toți de un lucru. Și anume, acela că un kilogram de carne de ied este mult mai ieftin decât un kilogram de carne de miel.

Momentan, prețurile nu sunt bătute în cuie, având în vedere că mai sunt mai bine de trei săptămâni până la Paște. Abia în Săptămâna Mare prețurile vor fi cele finale. Până atunci, fermierii garantează că un kilogram de astfel de carne nu va fi mai scump de 35 de lei.

ADVERTISEMENT

Fermierii vor să facă în așa fel încât să nu rămână cu multă carne nevândută. Aceștia știu că prețul cel mai ridicat este în apropierea Paștelui. Imediat a doua zi, un kilogram de carne de ied poate ajunge și la 14 lei. Tocmai de aceea, au gândit un preț care să îi atragă pe pofticioși.

Pe lângă faptul că este mult mai ieftină decât carnea de miel, carnea de ied are și o mulțime de beneficii. Spre deosebire de carnea de miel, carnea de ied este mai slabă. În schimb, are la fel de multe proteine și minerale. Nu multă lume știe, dar carnea de ied are mai puțin colesterol chiar și decât carnea de pui.