Animalul pe care românii îl cresc pentru desfătarea străinilor. Merge direct la export și se pot face inclusiv nuggets din el

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că România a început să exporte din ce în ce mai multă carne. Străinii sunt cuceriți de produsele noastre. Nici nu este de mirare că abia mai facem față cererii. Pe lângă clasicii porci, românii au început să crească un alt animal cu care străinii își răsfață papilele gustative.

Animalul crescut în România care este trimis din ce în ce mai des către export

România a început să fie din ce în ce mai prezentă pe harta exporturilor. În ultima vreme, către țările de peste hotare.

Este foarte bine cunoscut faptul că autoritățile de la noi au semnat acorduri și au obținut avizele necesare pentru a exporta diverse animale. Mai nou, nu doar porcii crescuți în România sunt pe placul internaționalilor.

Nu multă lume știe, dar oile din abatorul familiei Gagea au luat cu asalt 13 țări din Europa și lumea arabă. Carnea de aici i-a convins pe toți că este de cea mai bună calitate și nu este de mirare că primesc comenzi pe bandă rulantă.

Abatorul se afllă în județul Timiș, comuna Liebling. Acesta este, mai degrabă, o afacere de familie care a rezistat ani la rând. Totul a pornit de la meseria strămoșilor, care erau oieri, iar azi a devenit un business de succes.

În familia Gagea, . Mihaela Popescu Gagea este cea mai tânără membră a familiei care se ocupă de afacere și care vrea ca totul să fie ca la carte.

Abatorul familiei Gagea este unul dintre cele mai mari din vestul României și al doilea cel mai mare din țară, potrivit . Pentru ca afacerea să aibă succes, familia Gagea a înțeles că este nevoie de oameni serioși și responsabili care să muncească cu drag.

Abatorul familiei Gagea trimite carne de oaie în 13 țări

Echipa din spatele produselor abatorului este neschimbată de aproape 15 ani. Toți angajații sunt de origine română, iar până acum, familia Gagea nu a fost nevoită să apeleze la forță de muncă străină.

”Este echipa veche cu care am început, foarte puține schimbări am făcut în ultimii ani. Au experiență. Lucrăm cu angajați români, nu am fost nevoiți să aducem din străinătate.”, a spus Mihaela Popescu Gagea, potrivit

Abatorul este dotat la cele mai înalte standarde, astfel că produsele nu reprezintă niciun fel de pericol. În curând, abatorul din Leibling va fi dotat cu panouri fotovoltaice, ceea ce îl va face mai performant decât în prezent.

Surprinzător sau nu, în ultima vreme, s-a înregistrat o creștere semnificativă pentru carnea de oaie. Mihaela Popescu Gagea crede că este și datorită Paștelui, dar nu numai.

În abatatorul familiei Gagea, în urmă cu foarte puțin timp se află 2.000 de oi mature sacrificate și peste 3.000 de miei. Majoritatea lor vor ajunge către țări arabe, precum Ziad Al Sebai.

Mihaela Popescu Gagea nu are de gând să se oprească aici. Aceasta are o idee inovativă pe care vrea să o transforme cât mai repede în realitate. Și anume, să producă nuggets de miel, o variantă foarte practică pentru cei care consumă acest tip de carne.

”Avem niște idei pentru Nuggets-uri speciale de miel. Am fost recent la un târg în Dubai. Am văzut că ar fi de interes ca de la noi să plece caserole cu preparate congelate din miel.”, a mai spus Mihaela Popescu Gagea, potrivit aceleiași surse.