Anish Giri revine la București pentru Superbet Chess Classic: “Pentru 2024 vreau mai puține remize!”

Anish Giri este unul dintre cei mai apreciați șahiști ai ultimilor ani, iar în 2024 va fi din nou la București. Olandezul este în prezent al cincilea jucător al lumii și a ajuns aproape de forma sa de vârf. A ocupat locul 3 FIDE în 2016. La Superbet Chess Classic rezultatele sale au fost mai degrabă sub așteptări în edițiile precedente, pentru un jucător de nivelul său. Dar pentru 2024 se anunță unul dintre favoriți.

Anish Giri revine la București pentru Superbet Chess Classic 2024. Ce promisiuni le face fanilor al cincilea jucător al lumii în clasamentul FIDE

Anish Giri a oferit un amplu interviu pentru Superbet Foundation, pe , în care a vorbit despre cele mai importante momente ale carierei sale, a oferit sfaturi pentru juniori și și-a anunțat planurile pentru turneul de la București. Anish Giri va participa în acest an la toate etapele de Grand Chess Tour. Trei dintre ele, București, Varșovia și Zagreb sunt sponsorizate de Superbet Foundation.

Superbet Chess Classic, etapa de la București din cadrul Grand Chess Tour, va avea loc în perioada 24 iunie – 6 iulie. În acest an, startul GCT se dă la Varșovia, 6-13 mai. Iar din România se merge la Zagreb, 8-15 iulie. După cele trei etape din Europa, sponsorizate de Superbet Foundation, circuitul se mută în SUA, la Saint Louis, pentru alte două etape. GCT este un circuit fondat de legendarul Garry Kasparov, cel care pentru FANATIK.

Reporter: Ce te-a inspirat să joci șah și ce te ajută să rămâi motivat?

Anish Giri: Șahul m-a fascinat încă de la o vârstă fragedă. Aveam o tablă de șah acasă și făceam tot timpul tot felul de puzzle-uri. Am început să câștig destul de repede, iar asta m-a ajutat să rămân motivat. M-am îndrăgostit de joc foarte repede și încă sunt foarte pasionat de tot ce înseamnă șahul. Îmi place să fac lucruri la cafre mă pricep, deci voi rămâne motivat atâta timp cât voi juca bine.

Anish Giri, despre jucătorii care l-au inspirat la începutul carierei: “Kasparov, Karpov, Topalov. Și o experiență specială, întâlnirea cu Anand”

Ce sfaturi ai avea pentru jucătorii care sunt la începutul călătoriei lor?

Pentru a ajunge un jucător puternic trebuie să petreci nebunește de mult timp la asta. Este posibil doar dacă ești pur și simplu dependent de joc. În cele mai multe cazuri nici nu e nevoie de sfaturi. Pentru a fi bun la șah trebuie să îi dedici timp și să ți se pară interesant pentru a-ți menține interesul. Cred că toți jucătorii de top doar și-au urmat pasiunea și au făcut ceea ce le place. Deci trebuie să îți dai seama ce îți place mai mult la șah și să insiști pe acel lucru.hat.

De ce obiecte și resurse în general au nevoie începătorii pentru a-și îmbunătății tehnica în șah?

Pentru început, cred că trebuie să faci cât mai multe exerciții tactice. Când eram copil mă antrenam cu cărți despre exerciții tactice. În ziua de azi e mai simplu. Sunt antrenori online, inclusiv gratuit. Pe măsură ce am devenit mai puternic am început să urmăresc și conținut video, mă uitam la jucătorii de top. Mă concentram în special pe deschiderile pe care le fac ei. Videouri și cărți, acestea au fost resursele de bază pentru mine.

Cine erau idolii tăi în copilărie?

Nu îmi amintesc să fi avut neapărat un idol, dar am fost inspirat de jucători renumiți, precum Kasparov, Karpov, Topalov și alții. L-am cunoscut pe Vishy Anand când eram mic și asta a fost o experiență specială pentru mine. De fiecare dată când întâlnesc și joc împotriva celor mai buni jucători din lume simt nevoia să mă ciupesc pentru a mă asigur că este real și chiar se întâmplă.

O zi obișnuită din viața lui Anish Giri. Cum îmbină viața de familie, fiind tată a trei copii, cu munca depusă ca jucător profesionist de șah

Ne poți descrie o zi obișnuită din viața ta și cum îmbini șahul cu alte activități?

Am trei copii, deci o zi obișnuită începe cu drumul nostru spre grădiniță și școală. Când eram copil mă trezeam foarte dimineață și mă gândeam mereu la ziua în care nu va mai fi nevoie să fac asta. Dar apoi, când ai copii, ciclul se reia. Vin acasă devreme, pentru a avea cât mai mult timp la dispoziție pentru antrenamentele de șah. Încerc să găsesc și momente pentru relaxare. Sunt precum Cenușăreasa, merg la somn înainte de miezul nopții. Doar în timpul turneelor stau până ceva mai târziu.

Ce abilități specifice crezi că își pot dezvolta copiii cu ajutorul șahului?

Copiii cărora le place șahul au deja anumite calități. Pentru că dacă nu poți sta liniștit într-un loc, îți va fi destul de greu să joci șah. Iar șahul cu siguranță îmbunătățește atenția și concentrarea. De asemenea, te ajută să gestionezi problemele și înfrângerile. Ceea ce te ajută și mai târziu în viață. O zi mai proastă la muncă, un zbor anulat, iar oamenii devin foarte stresați. Șahul te ajută să înveți să treci mai ușor peste astfel de lucruri.

Anish Giri, plan special pentru Superbet Chess Classic: “Vreau mai multe rezultate decisive și mai puține remize în 2024. Mai ales la București”

Șahul rămâne foarte popular la nivel global. Milioane de oameni joacă în fiecare zi. De ce crezi că se întâmplă asta și de ce ar fi important pentru ca marile companii să investească în șah?

Șahul este cu adevărat un joc special. Este și motivul pentru care fascinează oamenii, generație după generație. Cu cât joci mai mult, cu atât devine mai interesant. Sunt și alte jocuri care ți se pot părea interesante la început, dar te plictisești de ele după o perioadă. Șahul are o bogată cultură, o bogată istorie, o imagine incredibilă. Și ajută la dezvoltare, să anticipezi și să iei decizii inteligente. Este un sport extraordinar. Pentru un guvern, sau pentru o companie este mai ieftin să investească în șah decât în alte domenii. Deci totul este pozitiv.m iar asta face șahul foarte atractiv.

Care e cea mai importantă amintire în Grand Chess Tour și ce așteptări ai de la competiția din acest an?

2015 a fost cel mai bun an al meu. M-am luptat pentru primul loc, în cele din urmă am terminat pe doi după Carlsen. M-am bucurat că GCT s-a extins și a ajuns și în București, în Polonia și Croația. De asemenea, mă bucură că . Aceștia sunt foarte ambițioși și vom avea cu siguranță spectacol. Mă aștept să fie mai multe partide în care fie să pierd, fie să câștig. Mai puține remize. În special la Superbet Classic, în București. Asta face lucrurile interesante. Cred că ediția din acest an a GCT va fi una extraordinară, cu jucători puternici și stiluri diverse.