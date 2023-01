Anisia Gafton, glume despre bărbați celebri și amor: „Joe Biden e la fel de senil ca mine”

Anisia Gafton a fost invitată de curând la PRO FM, în cadrul unui matinal, unde a vorbit despre câteva lucruri destul de intime, în limita orarului la care se difuza emisiunea.

Anisia Gafton, ”campioană” la situații jenante în dormitor

Vedeta a primit întrebări incomode din partea prezentatorilor de la printre care se numără și Bogdan Drăcea de la „Vorbește lumea”, iar comedianta a răspuns fără să ezite.

ADVERTISEMENT

Matinalii au vrut să știe dacă Anisia a avut parte de vreo situație jenantă în dormitor. Blondina a spus că e campioană la așa ceva. Majoritatea dintre acele situații nu se pot povesti oriunde și oricum, poate doar după miezul nopții.

Există, totuși, un moment prin care a trecut pe care l-a putut împărtăși cu publicul.

ADVERTISEMENT

„Sunt campioană la situații jenante în dormitor. Sincer, nu știu dacă ar trebui să zic. Eu am o problemă cu un genunchi și mai sare din când în când. Și… s-a întâmplat la un moment dat înainte să fie un amor, asta pentru oamenii de 60 de ani, pentru că sunt fanii mei, eu m-am manifestat. Nu știu cum m-a priponit aiurea, nebunul de genunchi a pornit la stânga, la dreapta…”, a povestit Anisia Gafton.

Apoi, la rubrica „aș/ n-aș”, vedetei i-au fost puse în față câteva nume de bărbați celebri. Anisia a spus că îi plac bărbații ceva mai maturi, mai copți, ala că l-a refuzat din start pe spunând că nu este genul ei nici măcar pentru o aventură de… după-amiază!

ADVERTISEMENT

„Joe Biden e la fel de senil ca și mine”

„Cătălin Măruță nu. Nu e genul meu, mai ales că e plecat și după-amiaza, iar eu după-amiaza sunt în cea mai bună formă a mea”, a declarat Gafton.

Când a auzit numele lui Tudor Chirilă, fața i s-a înseninat brusc. Ba mai mult, actrița a mărturisit că ar vrea să petreacă mai multe seri la rând cu juratul de la Vocea României. Bogdan Drăcea a mers și mai departe cu propunerile și a scos din jobenul de prezentator numele președintelui american Joe Biden. Reacția Anisiei a fost, cum ar spune americanii, priceless!

ADVERTISEMENT

„În primul rând, Joe Biden la fel de senil ca și mine. Am vorbi aceeași limbă. Cred că da, aș… Are casă cu curte și e albă. Plus viza. Uite, la viză nu m-am gândit”, a spus amuzată Anisia.