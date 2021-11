Antonia și Alex Velea formează de ani buni un cuplu și au împreună doi băieți. Dominic în vârstă de 6 ani și Akim, care are patru ani.

Aceștia nu sunt încă botezați, iar cântăreața a dezvăluit că sunt mulți cei care au judecat-o din această cauză.

Antonia a povestit cu lacrimi în ochi de ce băieții nu au fost creștinați.

Antonia a explicat în lacrimi de ce nu și-a botezat băieții. “Toți m-au judecat, dar nu au știut motivul”

din showbiz. În toți acești ani au trecut însă prin multe situații dificile. Antonia a fost căsătorită cu Vincenzo Castellano și împreună au

Pentru o lungă perioadă de timp cei doi au fost în proces de divorț, apoi s-au luptat pentru custodia copilului. În final, Antonia și Vincenzo au încheiat divorțul și au rămas în relații foarte bune.

În momentul în care Antonia i-a născut pe cei doi băieți, acesta era încă în proces cu italianul, iar divorțul nu fusese pronunțat. În aceste condiții, băieții au fost considerați fii lui Vincenzo Castellano . Dominic va împlini în luna decembrie șapte ani, iar Akim va împlini cinci ani tot în luna decembrie.

“Eu nu mi-am botezat copiii nici până în ziua de azi. Pentru că aveau alt numele. Nu purtau numele lui Alex. Mă judeca lumea. Îmi spunea că o să ard în iad, că o să ni se întâmple lucruri rele, că trăim în păcat. Că nu vreau să-i botez. Cum să crezi așa ceva… tu nu cunoști situația mea.

Am vrut să termin treaba cu divorțul și am vrut să încep de la zero cu nunta. Să iau numele lui și copiii la fel”, a declarat Antonia cu lacrimi în ochi, în interviul acordat

“Am fost învățată să nu arăt când sufăr”

Artista a recunoscut că are momente când nu este fericită și se simte extrem de obosită.

“Acum în acest moment nu sunt fericită. Am fost învățată să nu arăt când nu mai pot, altfel lumea se bucură. De ce să le dau o satisfacție. Lumea nu empatizează. Toți caută durerea.

Este penibil ca toți să ceară perfecțiunea de la mine(…) }mi iau puterea de la copiii mei, de la părinți și de la Alex. “, a mai spus Antonia.