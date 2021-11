Antonio Passarelli, detalii despre desfășurarea Crăciunului. Cum se pregătește cheful alături de fiul său

Cheful a oferit detalii despre desfășurarea Crăciunului, dar și cum se pregătește în compania unicului său fiu, Michael, care de altfel îi calcă pe urme și iubește aceeași meserie.

În plus, are câteva obiceiuri de la care nu se abate, unele dintre ele având loc chiar din seara de Ajun. Totul are legătură cu preparatele culinare care ajung pe masă.

Antonio Passarelli pune la punct totul până la cel mai mic detaliu, subliniind faptul că numărul felurilor de mâncare trebuie să fie întotdeauna impar.

Antonio și Michael Passarelli, sărbători de poveste. Ce detalii pun la punct cei doi chefi pentru Crăciun

„Este foarte important ca în seara de Ajun toate preparatele trebuie să fie în număr impar, adică 21 de produse. La noi acasă, când trăia mama mea, se lăsa mâncarea pe masă.

Trebuie să vină spiritul să guste din toate. Este dezlegarea la peşte, cum ar veni pe româneşte. Mie îmi place bacala cu brocoli.

Peştele trebuie lăsat o noapte la desărat. Acum a început să se poată găsi şi în România acest peşte. Bacala e un peşte norvegian.

Cei mai mari consumatori sunt cei din Portugalia şi Italia de Sud. E foarte bun şi are un gust aparte”, a declarat Antonio Passarelli pentru .

Pe de cealaltă parte, fiul celebrului bucătar, Michael, susține că pregătirile de sărbători încep cu mult timp înainte de Ajunul Crăciunului.

Antonio Passarelli, despre bucatele românești. Ce pune pe masa de Crăciun

Deși sunt italieni veritabili, cei doi recunosc că de Crăciun au și produse culinare tradiționale românești pe masă, deși nu consumă produse făcute din organe din carne de porc.

Jumările și telemeaua se numără printre preparatele preferate de Antonio Passarelli. Crăciunul și Revelionul vor fi sărbătorite de cei doi, anul acesta, la Sinaia.

„Pregătirile de Sărbători încep cu ceva timp înainte, în ajunul Crăciunului se mănâncă produse pe bază de peşte şi legume. Apoi se trece la partea de Crăciun, acolo se merge pe zona de carne de toate felurile”, a spus Michael Passarelli.