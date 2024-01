Anunț bombă făcut de Saveta Bogdan! Artista se mărită

Saveta Bogdan este răsfățată de iubitul avocat, care o surprinde cu diverse cadouri. În exclusivitate pentru FANATIK, artista de muzică populară a povestit că iubitul ei are concurență. Asta deoarece îndrăgita interpretă a fost cerută în căsătorie de un bărbat mult mai tânăr decât ea. Însă Saveta Bogdan nu s-a lăsat impresionată așa ușor. Dimpotrivă, artista îi rămâne fidelă iubitului său.

Saveta Bogdan, fidelă iubitului avocat: “Eu nu umblu pe la 10 porți”

Îndrăgita artistă de muzică folclorică va fi tare ocupată de Ziua Îndrăgostiților. Cu toate acestea, își va face puțin timp și pentru iubitul ei. Chiar dacă acesta cu buchete imense de flori, Saveta Bogdan nu se lasă impresionată așa ușor. Ba dimpotrivă, chiar dacă i s-ar oferi un milion de euro, i-ar împărți pe toți celor sărmani.

“Vine Ziua Îndrăgostiților, o să am spectacol de Dragobete. Eu am avocatul, sunt cu el de mulți ani. Nu umblu eu acum pe la 10 porți, stau cu un singur om. Dar el e cu ale lui, eu sunt cu ale mele, nu prea am eu timp de el. El mi-a adus 45 de trandafiri.

Mie îmi plac mult trandafirii roșii, dar l-am certat că și-a dat toți banii pe trandafiri. Am dus și eu la biserică și am umplut biserica de trandafiri. O să-mi aducă și de Ziua Îndrăgostiților, probabil. Eu nu prea sunt cu cadourile. Dacă ar veni cineva mâine cu un milion de euro la mine să mi-i dea cadou, i-aș da pe toți la săraci.

Aș merge pe stradă și unde aș vedea cerșetori, le-aș da la fiecare bani. I-aș împărți pe toți, nu mi-ar trebui nici măcar 5 bani. I-aș da la săraci, la case de copii, la azile de bătrâni. Eu am tot ce îmi trebuie. Nu mai vreau nimic decât să fiu sănătoasă”, a declarat Saveta Bogdan pentru FANATIK.

Celebra artistă va pleca din nou în America, la fiica sa: “Sunt înnebunită”

Saveta Bogdan pentru tot restul anului. Însă cu siguranță cel mai așteptat este revederea cu fiica sa. Interpreta de muzică populară va pleca anul acesta din nou în America, la fiica sa, unde își va ocupa timpul cu îndeletnicirea sa favorită – grădinăritul. Artista nu are de gând însă deocamdată să se mute definitiv în Statele Unite, asta pentru că, spune dânsa, meleagurile americane nu sunt tocmai pe placul ei.

“Dacă sunt sănătoasă, nu îmi trebuie altceva. Și sănătate am, mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut eu ceva probleme luna trecuta la dantură, dar s-au rezolvat. Nu mai am nicio problemă. Eu îmi doresc să ajung din nou în America, la fata mea. Vreau să mă duc să îi fac acolo grădina.

Eu sunt înnebunită după grădina ei. Mă rog la Dumnezeu să fiu sănătoasă și să merg mereu să mă ocup de grădina fiicei mele. Nu mă gândesc să mă mut acolo, vreau să merg în vizită. Nu îmi place mie America, nu am ce să fac acolo, nu îmi place, doar în vizită. Mie îmi place aici, în România, am spectacole, oamenii mă iubesc”, a mai spus artista.

Bat clopote de nuntă pentru Saveta Bogdan? “Am zis că s-ar putea să mă mărit anul ăsta”

Artista a trecut printr-un moment mai puțin plăcut la început de an. În timp ce se întorcea de la spectacol, s-a împiedicat și a căzut. Din fericire, artista nu s-a lovit, însă a privit situația cu amuzament, în stilul caracteristic. Saveta Bogdan a și glumit, spunând că e un semn că va mărita anul acesta.

“Eu veneam de la program, era 12 noaptea și mă uitam pe sus, în Centrul Vechi. Și cum mă uitam eu așa, am călcat într-o groapă și am căzut. Nu m-am lovit, dar am zis că s-ar putea să mă mărit anul ăsta ( râde, n. red). În plus, chiar de ziua mea de naștere m-a sunat un tip și mi-a spus că vrea să ne cunoaștem.

A spus că vrea să ieșim la o cafea împreună. Eu l-am întrebat ce vârstă are și când mi-a spus că are 40 de ani i-am spus că e prea bătrân. Eu nu am timp de așa ceva, am spectacole mereu. Plec în Anglia în februarie, apoi am spectacole și în Martie. Încerc să îmi fac timp și pentru mine, seara mai merg la cântări”, a mai spus Saveta Bogdan pentru FANATIK.