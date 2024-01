Celia face un anunț șoc! Artista a luat decizia: “Până acum am fost restricționată”

Celia se pregătește intens pentru a-și reîncepe activitatea artistică. Frumoasa artistă va ieși într-o lună din concediul de maternitate și este nerăbdătoare să înceapă noi proiecte. În exclusivitate pentru FANATIK, Celia a povestit ce planuri are, dar și cum se înțelege fiul ei cu surioara lui mai mică.

Celia vrea să schimbe stilul muzical: “De mică am cântat muzică populară”

Îndrăgita artistă mai are o lună până când va ieși din concediul de maternitate. Celia are de gând să își reia activitatea muzicală, dar nu exclude varianta de a schimba repertoriul. Mai ales pentru că vedeta a debutat în muzică cântând melodii din folclorul românesc.

ADVERTISEMENT

“Eu voi ieși în curând din concediul de maternitate. Suntem bine, sănătoși, iar asta e cel mai important. După ce voi ieși din concediul de maternitate, mă voi gândi ce urmează să fac. Eu îmi doresc să reîncep pe partea muzicală. Eu cânt toate tipurile de muzică.

Cântam și muzică populară înainte, așa am și început. Încă de când eram copil am cântat muzică populară. În clasa a 2-a am câștigat concursul pe țară la un festival de folclor. Am avut mereu înclinații artistice și iubirea pentru scenă. Cred că atunci a fost punctul meu de plecare”, a declarat Celia pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Celebra artistă, performanță muzicală în copilărie, la vârsta de 9 ani: “A fost un șoc”

care au fost începuturile sale în muzică și cum a prins drag de scenă. Artista a câștigat un celebru festival de muzică populară la o vârstă fragedă, când avea doar 9 ani. Însă și părinții Celiei au influențat-o în acest sens. Se spune că așchia nu sare departe de trunchi, iar acesta a fost și cazul cântăreței. Asta deoarece tatăl vedetei a făcut parte dintr-un ansamblu de dansuri populare iar folclorul i-a fost mereu cea mai mare pasiune.

“Atunci când am câștigat festivalul, la 9 ani, m-a marcat. Lucrurile acestea te marchează, nimeni nu se aștepta la așa ceva. Am urcat pentru prima oară pe scenă cu formație live. A fost un șoc, în sensul bun al cuvântului. Nu știu exact ce voi face pe viitor, dar nu exclud varianta folclorului.

ADVERTISEMENT

Mama mea dintotdeauna și-a dorit să cânt muzică populară. Iar tatăl meu la fel, muzica populară a fost viața lui, el a făcut și dansuri populare, a fost în ansamblu și era extrem de pasionat. Dacă vrea Dumnezeu, mă voi apuca și eu, am mai multe variante. Luna viitoare ies din concediul de maternitate și am voie să fac mai multe, până acum am fost restricționată”, a mai spus artista.

Celia, o mămică norocoasă: “Fiul meu nu a fost gelos pe surioara lui”

Artista se poate declara și norocoasă. Dacă în unele familii există gelozii între copii, mai ales atunci când vine pe lume un bebeluș, în familia Celiei nu a fost cazul. Fiul cel mare al vedetei este tare înțelegător și iubitor cu surioara lui mai mică.

ADVERTISEMENT

“Mi-a prins bine această perioadă, pentru cea mică, m-am bucurat mult de această perioadă. Te și încarcă de energie, dar în egală măsură te și descarcă. Dar nu mi-am putut imagina că o să-mi placă atât de mult și o să fiu atât de fascinată. Mă bucur mult că fiul meu este un frățior foarte bun și înțelegător.

Este și diferența de vârstă destul de mare, iar el este matur. Dar încă de când era mic, nu prea am simțit eu gelozii din partea lui, în general. E un copil bun. Se joacă frumos cu ea, înțelege că trebuie să îi oferim mai mult timp celei mici.

Mă bucur că nu l-am simțit deloc gelos și o privește pe sora lui cu iubire. Am avut o teamă, și am făcut eforturi, noi, ca părinți, să nu simtă vreo diferență. La noi e frumos că e fată și băiat, și nu simte diferența, dacă le facem complimente. E bine și că băiatul e mai mare, va putea avea grijă de cea mică pe viitor”, a mai declarat Celia pentru FANATIK.