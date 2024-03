Anunț de ultim moment despre reintroducerea armatei obligatorii în România! ”E vorba de o perioadă”

Subiectul privind reintroducerea armatei obligatorii în România este discutat, în continuare, având în vedere războiul dintre Rusia și Ucraina, dar și declarațiile acide ale Kremlinului privind NATO.

Ce spune ministrul Apărării despre reintroducerea armatei obligatorii în România

De altfel, mai mulți oficiali din țările alianței și-au exprimat îngrijorarea, în ultima perioadă, cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla. Lideri politici au afirmat că oamenii

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, spune că românii nu trebuie să se îngrijoreze. În cadrul unei emisiuni, la Digi 24, ministrul a declarat că

El a amintit că există un program de voluntariat pentru cei care vor să aibă o pregătire militară. Este destinat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani și este desfășurat pe o perioadă de cel mult patru luni.

ADVERTISEMENT

„Armata nu este obliatorie și după cum știți există un proiect referitor la serviciul militarilor voluntari în termen care va reglementa și posibilitatea celor care doresc să aibă o pregătire militară din diferite motive.

E vorba de o perioadă care să fie de până la patru luni, să cuprindă oameni cu vârsta între 18 și 35 de ani, pe perioada în care vor face această pregătire vor avea o indemnizație, li se asigură elementele care țin de cazare, de hrană, de echipare, iar la sfârșitul acestei perioade o să primească un cuantum de trei salarii brute medii pe economie. Eu am spus acest lucru înaintea anului electoral, încă de când am preluat mandatul am spus că în perioada asta această problemă nu se pune, punct”, a declarat ministrul Apărării la .

ADVERTISEMENT

„Statul român face eforturi să avem o armată funcțională”

Fiind pus să își imagineze un scenariu potrivit căruia România este atacată de Rusia, Angel Tîlvăr susține că țara noastră ar rezista. Totodată, ministrul Apărării spune că această problemă este discutată la nivel internațional, de omologii săi din alte țări NATO, cu care a avut întrevederi în ultimul timp.

Cu toate acestea, ministrul susține că există „un deficit la nivel global”, iar în România acest fapt este cunoscut de multă vreme. Pe de altă parte, Angel Tîlvăr este optimist și spune că pot fi acoperite „nevoile operaționale pe care armata le are.”

ADVERTISEMENT

„Evoluția tehnologică generează an de an alte preocupări fie vizavi de nivelul de dezvoltare, de state of art al echipamentelor miltiare pe care ni le dorim și pot să vă spun că faptul că am alocat 2% ne dă posibilitatea să avem echipamente de tip Patriot sau Himars. Avem la Kogălniceanu o bază importantă, are relevanță mare pentru UE și NATO dar și pentru România. Statul român a înțeles și face eforturi ca să avem o armată funcțională”, a adăugat ministrul Apărării.