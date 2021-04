Anunț important pentru români. Cât va dura, de fapt, recalcularea pensiilor

Raluca Turcan a anuţat, miercuri, 7 aprilie, cât va dura recalcularea pensiilor. Ministrul Muncii a transmis că personalul caselor de pensii este subdmensionat, având în vedere că trebuie să se ocupe și de dosarele curente.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Liberala a spus din nou că recalcularea se va face într-un an şi jumătate, dar a anunţat că, pentru două luni, se ia în calcul suplimentarea personalului cu aproximativ 1.500 de persoane.

Până acum au fost evaluate aproximativ 20.000 de dosare de pensie, a transmis Raluca Turcan, conform știri pe surse.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Care sunt problemele semnalate de Raluca Turcan privind recalcularea pensiilor

”Personalul caselor de pensii este subdimensionat”, a declarat Turcan, precizând că angajaţii se ocupă atât de activităţile curente, cât şi de recalcularea pensiilor. În plus, ministrul Muncii a precizat că ”echimanentele şi softul sunt foarte învechite”.

”Noi am estimat că am putea finaliza într-un an şi jumătate procesul de recalculare a pensiilor, suplimentând personalul, pentru două luni, cu aproximatv 1.500 de persoane”, a transmis Raluca Turcan.

ADVERTISEMENT

Veste bună pentru românii care au primit pensii calculate greşit

Aceștia își vor primi banii pierduți, indiferent când s-a produs regretabila eroare. Proiectul legislativ ce prevede eliminarea termenului de prescripție a fost adoptat în Camera Deputaților și transmis spre promulgare președintelui Klaus Iohannis.

Iniţiativa aparţine liberalului Florin Roman şi reglementează recuperarea pensiilor în urma unor erori materiale. „Nimeni nu trebuie să se mai teamă că o pensie calculată greşit va fi mai mică”, a anunțat Florin Roman, la finalul votului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Raluca Turcan era plătită prost în trecut. ”Abia așteptam să-mi mai trimită ai mei niște bănuți de acasă”

Prezentă miercuri seara la o televiziune de știri, Raluca Turcan a fost întrebată de o jurnalistă dacă a avut vreodată un job în mediul privat, ce funcție a avut și ce salariu primea pentru acel post.

”Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Mă face să mă gândesc la începuturile mele profesionale. Am absolvit ASE-ul, Facultatea de Relații Economice Internaționale cu dorința de a intra în mediul de business și primul meu job a fost în sectorul privat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am intrat ca și consilier de relații publice, pentru că m-am specializat pe relații publice, și aveam un salariu atât de mic încât abia așteptam să-mi mai trimită ai mei niște bănuți de acasă și țin minte și acum că mergeam la Gară, pentru că îmi trimiteau coletul prin tren, și primeam și mâncare, dar și niște bănuți puși undeva într-un buzunăraș de către părinți.

Deci, da, am lucrat și în mediul privat, am avut și salariu foarte mic, dar după aceea dacă am văzut că mediul privat e un mediu propice în care poți să obții venituri mai mari. Ulterior, viața m-a condus în sectorul public, însă dacă ar fi să o iau de la capăt, să știți că aș începe tot cu mediul privat”, a declarat Raluca Turcan la Antena 3.