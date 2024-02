Anunț-șoc al lui Gică Hagi! Vrea să-și dea demisia de la Farul și l-a desființat pe Gabi Balint: „Să vină altcineva în locul meu. E ușor să vorbim la televizor”. Video

Gică Hagi, managerul de la Farul Constanța, a susținut o conferință maraton de aproape o oră în care a dezbătut mai multe subiecte, printre care a anunțat și faptul că nu vrea să mai rămână antrenor la campioana României.

Gică Hagi e gata să-și dea demisia de la Farul Constanța!

„Regele” (58 de ani) susține că-și dorește să fie antrenor la un nivel mai ridicat și că ar vrea să lase locul său la Farul unui alt tehnician. În plus, așteaptă și sprijin financiar din partea multinaționalelor.

„Am muncit 14 ani pe gratis, în ultimii doi ani am luat bonusuri. Nu se va mai întâmpla asta, nu putem merge înainte așa. Și eu vreau să fiu altcineva în postul ăsta, că sunt și eu om, nu pot da randament. Vreau să vină altcineva în locul meu. Pe plan administrativ prioritatea numărul 1 a Farului este să găsească acționari. Așa te poți dezvolta.

Lucrurile nu pot merge în fiecare an la fel. Farul în fiecare an lucrează cu deficit de buget pe care-l aprobă subsemnatul după care se duce să muncească fără salariu. Mi se pare cam mult. Înțeleg că am făcut-o un an, 10 ani. Dar una e să ai 45 de ani, însă eu mă duc spre o vârstă. Trebuie să las locul altora, că nu e ușor să manageriezi un club de fotbal.

Eu niciodată n-am fost singur. Eu am făcut sport de performanță, am jucat pentru suporteri. La Farul nu sunt singur, am niște acționari. A venit unul din Brazilia să creadă în acest club, dar în România nimeni. Și suntem un club care merge foarte bine. Eu n-am adus niciun ban de acasă în ultimii 6 ani. A, ba da, am dat o primă la echipă. Suntem un club care arată foarte bine, dar lucrăm cu deficit de buget”, a declarat Gică Hagi în cadrul unei .

Gabi Balint, criticat aspru de Gică Hagi!

Gabi Balint a vorbit, la , despre , în schimbul a 400.000 de euro, și : „Hagi știe să antreneze, dar nu știe să negocieze. Ține prea mult la jucători și, pentru că le dorește binele, renunță la bani. Va fi o pierdere pentru Farul, deși Buzbuchi a arătat că e capabil să facă lucruri bune. Mi se pare că prea ușor a renunțat la Aioani. Rapid a făcut o afacere bună”.

Declarația lui Balint l-a făcut pe Gică Hagi să-i răspundă acestuia în cadrul conferinței de astăzi. „Regele” nu s-a ferit de cuvinte și i-a transmis direct lui Balint că „e ușor să vorbească la televizor”.

„Gabi Balint, îmi pare rău că-l menționez, a spus că nu mă pricep la vândut, dar îmi pare rău, cred că mă pricep foarte bine la ce fac, dacă n-am adus bani de acasă. Iau deciziile foarte bune pentru club pentru a plăti salariile. E ușor să vorbim la televizor, să comentăm, dar nu e așa simplu. La Hagi nu e simplu, e cel mai complicat. Și administrativă, și tehnic. În ultimii 6 ani am îndeplinit obiectivele. Am ieșit campioni cu 7.000 de euro cel mai mare salariu.

Îmi place și mie să mă duc să câștig. Vreau să mă duc undeva mai sus, îmi place și mie o nouă provocare. Anii trec, asta nu o pot face la nesfârșit. Am făcut și eu cât am putut. Dați o lege cât mai simplă ca multinaționalele să investească în sport. Să intre în sport, în cultură. Faceți asta! Dacă nu, nu mai ieșim”, a adăugat Hagi.