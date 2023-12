Anunț-șoc al lui Giedrius Arlauskis, fost campion cu Urziceni, FCSB și CFR Cluj: „Gata!”

Într-un dialog cu Cristi Coste, Arlauskis a anunțat că a decis să pună ghetele și mănușile în cui, după ce s-a trezit într-un meci că se uita la coechipieri și își dorea să nu fie pe teren. ”Liber de contract cu ce te ocupi acum și ce urmează?”, a inițiat discuția Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, cu Arlauskis drept invitat.

Anunț-șoc al lui Giedrius Arlauskis, fost campion cu Urziceni

”Când m-am despărțit de Craiova, vreau să anunț în premieră că nu am mai vorbit cu nimeni, am decis că e gata cu fotbalul. M-am retras de atunci. Spun în premieră că m-am retras din fotbal, nu mai am benzină”, a explicat portarul lituanian. ”Deci vorbim cu fostul fotbalist Arlauskis”, a concluzionat Cristi Coste, un scenariu pe care fanii trebuie să-l accepte.

Portarul lituanian și-a adus aminte de un meci în care apăra poarta Universității Craiova, în care pur și simplu nu mai simțea nevoia să rămână pe teren și se gândea să se retragă. ”Nu mai semnez cu nimeni, am luat decizia când eram la Craiova.

Aveam niște probleme de sănătate și acum am rămas la umăr, la picioare, sunt avariat. După 18 ani de carieră de profesionist m-am avariat ca lumea. Eram la Craiova, nu știu exact meciul, eram în timpul meciului și echipa noastră era în atac, stăteam așa și mi-a venit în cap, ce mai caut eu aici. Am simțit că nu mai am nicio plăcere.

Gândul venea deja, voiam să mă retrag după ce am plecat de la CFR, am și stat o perioadă lungă acasă, mă bătea gândul. Că vreau să stau cu familia, m-a convins Marian Copilu, era atunci la Craiova, să vin să ajut. Am decis că hai să mai încerc, să vedem dacă mai pot. Când a plecat Marian de la Craiova mi s-a tăiat și mie, nu mai aveam nicio motivație, pe lângă problemele cu sănătatea, așa că am decis să mă retrag, de ce să mă mai chinui”, a explicat Arlauskis, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gierdius Arlauskis a decis să se retragă la 36 de ani

În ciuda faptului că are doar 36 de ani, deci o vârstă la care alți portari mai joacă 2-3 sezoane, lituanianul trecut pe la Urziceni, CFR Cluj sau FCSB crede că a venit momentul să se retragă. Fotbalistul a câștigat campionatul cu trei echipe diferite în România (CFR, Urziceni, FCSB) și a bifat 21 de meciuri pentru naționala țării sale, Lituania.

Născut pe 1 decembrie 1987 la Telsiai, Lituania, portarul în vârstă de 1.84 metri a jucat la formațiile FC Siaulai, Unirea Urziceni, Rubin Kazan, Steaua, Watford, Espanyol, CFR Cluj, Al-Shabab și Universitatea Craiova. A fost considerat un portar bun, însă ușor teribilist, apreciat de unii și criticat de alții, la fel cum se întâmplă de obicei cu fotbaliștii care ies în evidență într-un fel sau altul.

