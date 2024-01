Ivaylo Petev nu îl are la dispoziție pe Vladimir Screciu pentru derby-ul cu FCSB, însă tehnicianul bulgar are o soluție de ultim moment. pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar mijlocașul așteaptă o atmosferă incediară.

Anzor Mekvabishvili, gata de debut în Universitatea Craiova – FCSB: „Vom avea un atu important”

Anzor Mekvabishvili a primit cartea verde la timp pentru a fi o soluție la derby-ul Universitatea Craiova – FCSB. Confruntarea dintre cele două formații este programată dumnică, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Internaționalul georgian a mărturisit că a acceptat oferta de la Universitatea Craiova fără să stea pe gânduri. Acesta se caracterizează ca a fi un jucător inteligent, care își „citește” adversarii pe dreptungiul verde, dar și foarte bun la nivel fizic.

„Când am primit oferta auzisem deja de Universitatea Craiova, știam că e un club cu o istorie importantă în spate. Apoi m-am mai interesat și am găsit și despre suporterii fierbinți, plus faptul că e un club foarte profesionist. Deocamdată asta m-a impresionat, organizarea bună și faptul că totul este pus la punct. Ca fotbalist, ai tot ce-ți trebuie la Craiova.

Da, poate nu sunt prea înalt, dar cred că am o inteligență bună, care mă ajută să citesc bine situațiile și să anticipez. Și pe plan fizic lucrez mult, nu cred că lipsa de talie e obligatoriu să presupună și lipsă de forță sau de prezență fizică. Dar decât să mă descriu eu aici, cel mai bine vedeți voi pe teren ce am de oferit”, a spus Anzor Mekvabishvili.

S-a sfătuit cu un adversar din SuperLiga înaintea transferului: „Mi-a zis că e o ligă puternică”

Anzor Mekvabishvili s-a sfătuit cu Giorgi Abuashvili de la Petrolul Ploiești înainte să semneze cu Acesta a stat în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” cu Farul Constanța și știe ce le-a lipsit oltenilor să câștige cele trei puncte.

„Da, normal. Cel mai mult am vorbit cu un prieten care joacă la Petrolul (nota noastră – e vorba despre Giorgi Abuashvili, născut în acelaș oraș cu Mekva), mi-a zis că e o ligă surprinzător de puternică. I-a lăudat mai ales pe fotbaliștii de aici, despre care a spus că sunt foarte profesioniști, se pregătesc bine și nu e ușor să te impui din aceste motive.

Din păcate nu am putut să fiu pe teren, dar am fost pe stadion. Mi s-a părut un meci bun, Farul s-a mișcat foarte bine. Am avut și noi momentele noastre, dar norocul aș zice că a fost mai mult de partea lor, pentru că au profitat foarte rapid de șansele avute. Probabil asta ne-a lipsit, mai mult noroc la finalizare. Însă per total a fost un joc cu un ritm foarte bun și mi-a plăcut”, a mai spus mijlocașul.

„FCSB e liderul, probabil va fi un meci greu. Vom avea un atu important”

Se anunță aproximativ 18.000 de suporteri pe stadionul „Ion Oblemenco” la derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Anzor Mekvabishvili știe că publicul este principalul atu al „alb-albaștrilor”.

„FCSB e liderul și mai ales e într-o formă foarte bună, deci probabil vom avea parte de unul dintre cele mai grele meciuri ale sezonului. Cum ziceam și mai devreme, va depinde mult și de atmosfera de pe stadion. Jucăm acasă și, dacă fanii ne vor fi alături, vom avea un atu important.

Vreau să le repet că eu cred că sunt cea mai importantă parte a fotbalului, personajele principale. Când 20.000 de oameni sau chiar mai mulți sunt alături de tine, joci în superioritate numerică. Așa că nu pot decât să le zic că îi aștept în număr cât mai mare duminică și cu o atitudine cât mai bună și mai pozitivă”, a declarat georgianul.

Anzor Mekvabishvili, despre relația cu Khvicha Kvaratskhelia: „Am crescut împreună”

„Khvicha e prietenul meu, am crescut împreună și am jucat cu el la toate grupele de juniori, pentru că suntem aceeași generație. Vorbim destul de des, suntem apropiați, cred că o discuție mai lungă am avut acum cam o lună.

Legat de Craiova și Napoli, nu știam despre această asemănare, dar adevărul este că am văzut stadionul, care e superb, plus niște poze în care era plin, și chiar semăna. Anul trecut, când Napoli a câștigat titlul, cred că principalul lor atu au fost fanii. Pentru mine, suportul fanilor e cheia succesului în fotbal”, a mărturisit jucătorul oltenilor.