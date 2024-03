Denis Hanganu din Clanul, dezvăluiri fierbinți despre scenele intime cu Theo Rose, iubita șefului

Denis Hanganu și Theo Rose au format cuplu care, pentru mulți, a trecut dincolo de micile ecrane, în Clanul. Astfel că, mulți s-au întrebat cum au reușit, având în vedere că pe setul de filmare era și viitorul soț al „Verei”, Anghel Damian. Acum, aproape de încheierea serialului, actorul a dat cărțile pe față.

Cum a fost pentru Denis Hanganu să filmeze multiple scene intime cu Theo Rose

Tudor și Vera au fost și sunt în continuare, chiar dacă personajul interpretat de Theo Rose a murit, unele dintre cele mai iubite apariții din Clanul. Povestea lor de dragoste, întâmplată în condiții vitrege, i-a fascinat pe mulți. De altfel, fanii au fost cu adevărat supărați pentru că nu au avut parte de finalul fericit.

ADVERTISEMENT

Se cunoaște deja că serialul de la Pro TV i-a schimbat viața lui Theo Rose. L-a cunoscut pe regizorul Dar au existat persoane care s-au întrebat dacă nu cumva, după atâtea scene intime, nu există posibilitatea să se înfiripe ceva și între Denis Hanganu și Theo.

Departe aceste gânduri de actori. Căci, așa cum am menționat, artista este topită după Anghel, iar Denis s-a căsătorit de curând. Totuși, într-o apariție recentă,

ADVERTISEMENT

„N-am niciun interes”

Denis Hanganu a menționat că s-a folosit, în mare parte, de experiențele personale, dar că mereu s-a asigurat că Theo Rose este ok cu situația și nu face nimic din ce ar putea să o deranjeze.

„Fiecare are propria lui experiență general uman valabilă. De asta, de multe ori, o să vezi și simți, oamenii în indicații, vin și îți zic ‘Aici vii și pui mâna pe ea… ‘. Sunt, totuși, un om care n-a fost ferit de tot ce are Dumnezeu mai frumos.

ADVERTISEMENT

Secvenețele… ori e de un amuzament la cote mari, ori e de un stres la cote mari. Toată lumea are impresia…. Am mai auzit și mituri că-ți pui două perechi de chiloți… Dar am auzit și de la producători… Dar ce crezi, că a aleasa vieții mele? Totul este foarte tehnic și tu vrei să faci frumos, să curgă frumos mâna pe omoplat. O iei, o strângi, o îmbrățișezi. Toate astea sunt mecanic.

Eu sunt foarte respectuos și mă pun tot timpul în pielea ei. Poate nu e cel mai confortabil. Și atunci întreb… Sunt secvențe și secvențe… că nu toate astea de sex sunt idilice. Și atunci, e important ca ea să fie în confort. N-am niciun interes.

ADVERTISEMENT

Dacă ea e ok și eu sunt ok, iar cei care ne vor privi, ne vor crede. De multe ori se strigă… Toate astea se fac asumat. Tu trebuie să asculți ce indicații primești. E foarte stresant. Nu e o condiție în care ești pus ușor”, a povestit Denis Hanganu în

Denis Hanganu a recunoscut, cele mai grele secvențe au fost cele cu Theo Rose, dar și acelea cu Carmen Tănase

Când vine vorba despre cele mai grele scene de filmat, Denis Hanganu a recunoscut că este vorba despre acelea în care se conturează povestea de dragoste cu Vera. Dar un impact emoțional puternic l-au avut, asupra lui, momentele în care filma cu Carmen Tănase, cea care o joacă pe mama lui Tudor.

„În secvențele astea, care sunt foarte, foarte grele, tot timpul mă gândesc la ceva personal. N-am cum altfel. Contează foarte mult și partenerul. Și doamna Carmen Tănase este o parteneră absolut genială. E un om și un partener de scenă foarte generos. Sunt și actori care se protejează foarte mult. Își fac bucățica și pa.

De fiecare dată când am trecut eveniment negativ, prin tot felul de momente cheie în viață, am încercat, pe cât posibil, să mă detașez puțin, să țin minte, să memorez și să folosesc mai târziu când am nevoie”, a explicat Denis Hanganu.

Cât de greu a fost, de fapt, pentru Denis Hanganu să filmeze pentru Clanul. Este plătit pe măsura efortului?

Realmente, toate cele patru sezoane din serial au fost dificile pentru Denis Hanganu. A filmat din greu, zile și nopți, și a avut momente în care, spune el, și-ar fi dorit să plătească pe cineva care să muncească în locul său.

„Când sunt secvențe care implică partea asta emoțională, naiba știe cum mă capacitez și la ce resurse apelez ca să pun în mișcare motorul ăla și să-mi pun sufletul pe tavă. Mă consumă foarte tare, toate secvențele tale. La ritmul ăsta de lucru, dacă o ai, se vede. Nu pot să vin la filmare să zic doar textul și atât.

Nu pot decât 100%. Sunt zile în care mă ia capul. Se adună foarte multe zile, nopți de filmare. Tranzitul ți-e dat peste cap, metabolismul ți-e dat peste cap. Când ajungi acasă, nu pui capul pe pernă și dormi. La un moment dat, pentru că-ți scade capacitatea de concentrare, îi dai în gol.

Timpul e scurt. Tu până la următoarea zi de filmare ai 9-10 ore. Drumul, acasă, un duș, masă… Când îl înveți, când dormi? Contează foarte mult. Eu prefer să nu dorm încă niște ore bune, să-l învăț și să mă culc liniștit că știu foarte bine pentru a doua zi”, a povestit Denis Hanganu.

Își permite să trăiască doar din salariul de la Pro TV

Eforturile făcute de Denis Hanganu pentru Clanul, însă, sunt remunerate pe măsură de Pro TV. Actorul a recunoscut că și-ar permite să trăiască un an doar cu banii veniți din proiect. A subliniat, de asemenea, cât de mare este discrepanța dintre salariile actorilor de film și a celor din teatru.

„Eu n-am zis niciodată că e rău. Eu am spus doar că pe lângă chestia asta, lucrurile pe care le faci pe lângă sunt pași pentru tine. Nimeni nu este aici să-ți poarte de grijă. Nu se plânge nimeni. Filmul e mult mai bine remunerat decât teatru. La teatru, uneori, sunt niște bătăi de joc. Sunt oameni din domeniu care au uitat cum e să fii actor, tânăr student.

Suma, cel puțin înainte de pandemie, este un pic peste sau sub 1000 de roni/ spectacol. Eu zic de cazuri fericite. De niște oameni care trebuiau să ia dublu. Câte spectacole crezi că ai tu ca student? Foarte puține. De multe ori, venitul nu e nicio de o chirie. De asta sunt mulți actori care fac Uber”, a mărturisit Denis Hanganu.

Nu vrea să se întoarcă de unde a plecat

De asemenea, Denis Hanganu a dezvăluit că a simțit de la început că se potrivește pentru rolul lui Tudor, chiar dacă la casting s-a luptat cu „80% din actorii români bruneți, maxim un șaten”. Știa, cumva, și lumea personajului său.

„Era multe chestii, așa, care semănau. Eu fiind la graniță cu Republica Moldova, nu sunt departe de toată chestia asta legată de infracționalitate, de traficul de țigări, sunt o grămadă de probleme și pe acolo. Și asta cu traficul. Aici era cu droguri, sigur, mult mai grav. Dar foarte multe similitudini”, a declarat Denis Hanganu.

Denis Hanganu, starul din Clanul, s-a născut într-un sat de lângă Huși, dar nu-și mai dorește să se întoarcă niciodată în mediul rural. „Nu mi-a plăcut niciodată mediul în care am crescut. Când mergeam prin vacanțe pe la Huendoara, mare parte din familia mea a fost acolo, mi se părea altfel. Oamenii din vest, un pic un pic mai altfel. Altfel îți vorbeau, altfel gândeau. Nu înseamnă, îmi plac moldovenii de mor și umorul nostru și capacitățile noastre.

Dar, uite, mediul ăla cu apă paie și bătaie mie nu prea mi-a plăcut, să știi. N-am fost de acord. De mic, am simțit asta. Simțeam că anumite lucruri nu sunt în regulă în mediul respectiv, rural, în care am crescut. Încercam tot timpul să mă depărtez de exemplele astea negative în care am crescut. Și am reușit și n-am vrut niciodată să mă întorc la chestia a fost.

A fost frica de a nu face tot ce pot eu, astfel încât să nu merg mai departe și să nu cumva să risc…Am fugit de asta, să nu cumva să mă întorc să dau cu sapa, că știu cum e”, a explicat Denis Hanganu.

Denis Hanganu a vrut să se lase de actorie înainte de Clanul

Denis Hanganu a dezvăluit că există situații în care este mai bine să nu te mai gândești atât de mult la mediul din care provii. „E bine uneori să uiți de unde ai plecat. Dacă tu crești, evoluezi, te civilizezi. Ai o cultură, devii mai deștept pe zi ce trece, sigur, nu o să uiți niciodată, dar nu trebuie să fie ăsta tot timpul reperul tău. Pentru că, de la un moment încolo, tragi înspre rău.

De la un moment, toată zicala este o prostie. Problema e în atitudine, e la om. Pe om îl schimbă mulți factori. Omul când e în confort își permite să arată cine e. Eu fiind vreun copil trăit în mediul rural… oricum nu aveam vreo intenție să mă comport altfel, nu m-am schimbat, sunt același om cu aceleași valori. E bine să uiți, ca să evoluezi, nu să-ți bați joc”, susține actorul.

Denis Hanganu nu avea de gând să ajungă „la sapă”, dar era hotărât să renunțe la actorie înainte de a face parte din Clanul. „Mă gândeam cu groază că o să rămân fără nimic. Dacă nu ești actor angajat, tu nu ai venituri, punct.

Oricum a fost ăla cu indemnizația aia. Ăia ne-au cerut jumate înapoi. În toată țara se dădea, numai la mine la Vaslui, m-au sunat ăia, ‘V-a găsit Curtea de Conturi că ați încasat venituri’. Când s-a terminat proiectul de Antenă, au făcut ultima tranșă a plății cu multă întârziere, astfel că mi-au intrat niște bani în cont, în lunile alea”