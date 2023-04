Apartamentul unui cunoscut actor român, afectat de o explozie. Ce greșeală a făcut înainte să plece de acasă

Apartamentul unui cunoscut actor român a fost afectat, miercuri seara, de o explozie puternică. În urma deflagrației s-a propagat și un incendiu. Ce greșeală a făcut bărbatul înainte să plece din imobil.

Explozie puternică urmată de un incendiu în apartamentul unui cunoscut actor

Locatarii unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei au trăit, miercuri seara, momente de panică. Oamenii , în jurul orei 21.00. Ei au ieșit din locuințe și au sunat la 112.

Din declarațiile oferite de unele persoane din imobilul afectat de deflagrație, proprietarul apartamentului unde s-a produs explozia ar fi un cunoscut actor. Se pare că el nu se afla acasă când s-a întâmplat incidentul.

”Eu stau vis-a-vis de dânsul. Am ieșit, am sunat la ușă. Am căzut din pat… pisicile mi-au zburat… nu știu pe unde. Numai fum gros gros. El pleacă, e actor, pleacă departe și i-am zis să scoată din priză…Da, actor, Sorin Tofan”, a declarat o vecină, conform .

Din fericire, incidentul de seara trecută nu s-a soldat cu victime. În schimb, incendiul a distrus o cameră și balconul apartamentului. Au ars aici mai multe materiale textile, plastice și un laptop.

”A luat foc pur și simplu, nimeni nu știe nimic deocamdată. A ieșit fum, dar nu foarte mult, a ars mocnit probabil. A venit o bubuitură și după aia bucăți de geamuri. Ieșeam din bloc și au început să cadă geamurile.

Ieșeam din bloc și au început să cadă geamurile. Aveam mașina parcată puțin mai sus și doar ce ieșisem de la ușa blocului la mașină”, au mai spus locatarii din blocul afectat.

Cauza exploziei din apartamentul cunoscutului actor

La câteva ore de la incident, pompierii au stabilit și cauza incendiului. Se pare că totul a plecat de la o lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată de către proprietar. Cauza exactă va fi stabilită în urma unei anchete.

Tot în această perioadă, în Brăila, . Cauza acestei tragedii a fost tot lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată pe holul casei.