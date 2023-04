Arbitrajul, marea problemă din fotbalul românesc? Oltenii sar și ei: ”Sper să nu fim și noi în asentimentul FCSB după meciul din week-end”. Video exclusiv

Scos din sărite de arbitrajul lui Horațiu Feșnic la meciul Rapid – FCSB 1-0, Gigi , informație oferită în exclusivitate de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Reacția Universității Craiova înaintea derby-ului cu FCSB la problemele din arbitraj

Intrat prin telefon la , Mihai Rotaru consideră că după tot acest scandal s-a creat o presiune foarte mare în jurul arbitrilor, dar speră să nu fie probleme din acest punct de vedere la partida Universitatea Craiova – FCSB.

”Mi-e greu să spun ceva de arbitraj, dar sper să nu fim și noi în asentimentul celor de la FCSB și CFR Cluj săptămâna viitoare. Nu avem o poziție, sunt problemele lor în mod direct, dar în mod indirect pot să fie și ale noastre. Sper ca de acum încolo să avem un final frumos de sezon.

Cred că arbitrii sunt la nivelul campionatului, exceptând câțiva care sunt arbitri de mare clasă. Dacă noi spunem că e un campionat bun, atunci e un arbitraj bun, dacă spunem că avem un campionat extraordinar, atunci avem un arbitraj extraordinar. Dacă avem un campionat slab, avem un arbitraj slab. Nu putem să avem arbitrii excepționali, de Premier League, dacă nu avem un campionat de Premier League.

Sunt optimist, cred că va fi delegat un arbitru din Top 3. Nu suntem îngrijorați în această privință, doar la nivelul opiniei publice s-a creat un curent. Noi jucând acasă și împotriva celor pe care opinia publică îi consideră dezavantajați în ultima etapă, se crează o presiune în plus. Lumea ține cu cel care se plânge”, a declarat Rotaru.

Ce așteaptă Rotaru de la echipa sa în finalul sezonului

Oficialul Universității Craiova este conștient de valoarea formației sale, însă este de părere că marea problemă o reprezintă faptul că nu a existat constanță. ”Sperăm să câștigăm, dar noi avem nevoie de constanță.

Tot timpul am fost o echipă bună, foarte bună, adică am fost în primele trei echipe ale campionatului în ultimii șapte ani, dar avem nevoie de constanță și de continuitate în rezultate. Am legat două victorii, sperăm să o legăm și pe a treia”, a mai spus Mihai Rotaru, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristi Balaj a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și . Fostul cavaler al fluierului consideră că ardelenii au fost cea mai dezavantajată echipă din acest campionat și pot pierde titlul din această cauză.

”Centralul” Horațiu Feșnic a fost după greșelile de arbitraj făcute la duelul dintre Rapid și FCSB, iar Viorel Moldovan a afirmat că acesta a blocat calea spre titlu a ”roș-albaștrilor”.

