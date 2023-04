Conducerea lui CFR Cluj nu mai știe cum să gestioneze situația VAR-ului: „Ce să le zicem jucătorilor? Să-și câștige meciurile cu tot cu greșeli de arbitraj?”. Video exclusiv

și arată din nou cu degetul arbitrajele de la meciurile lui CFR Cluj. Fostul arbitru consideră că ardelenii au fost cea mai dezavantajată echipă din acest campionat.

Cristi Balaj transmite un mesaj de la Dan Petrescu și jucătorii lui CFR Cluj: „Dați-ne condiții egale în competiție cu celelalte echipe!”

Cristi Balaj a dezvăluit că în cadrul echipei e tensiune din cauza greșelilor de arbitraj împotriva lui CFR Cluj: „Dan Petrescu și jucătorii pun presiune față de mine și de fiecare dată am încercat să fiu elegant, să mă exprim cât de frumos am avut posibilitatea. Să apelez la înțelegerea pe care o am, pentru că am practicat meseria de arbitru. Dar în momentul în care Dan Petrescu vine și spune: ‘Domnul președinte, sau jucătorilor dați-ne condiții egale în competiție cu celelalte echipe!’”.

Președintele lui CFR Cluj a readus din nou în discuție una dintre cele mai controversate faze din actuala ediție de campionat: „Nu suntem Real Madrid, nici Barcelona nici Manchester City, dar la meciul cu Rapid s-a anulat un gol, s-a scos mingea din poartă în minutul 90 și am pierdut două puncte în play-off. Următoarea etapă, chiar dacă era aplecat în față, linia la Ivan s-a tras la nivelul ghetei. Vorbim de un gol înscris din punctul nostru de vedere dintr-o poziție de ofsaid. Sunt patru puncte dacă le adunăm.

Și am înțeles că domnul Crăciunescu a spus atunci când a făcut analiza că puteam să primim o lovitură de pedeapsă. Marius Avram a zis că a fost un soft contact la un jucător care a venit cu viteză, cu piciorul sus și a pus talpa pe gheata adversarului, care ulterior a fost schimbat că nu a mai putut să continue”, a mai spus Cristi Balaj, .

Cristi Balaj: „Ce să-i spun lui Dan Petrescu în momentul ăsta sau jucătorilor?”

Fostul arbitru se teme că în aceste condiții CFR Cluj ar putea fi oprită din drumul spre titlu: „Eu spun că a fost un soft penalty. Ce să-i spun lui Dan Petrescu în momentul ăsta sau jucătorilor? Câștigăm chiar și împotriva arbitrajelor cu greșeli?”.

Ba, mai mult, Cristi Balaj e de părere că echipa sa a fost cea mai dezavantajată în acest sezon: „Anul acesta, ferească Dumnezeu! Mi-e frică să fac asemenea analiză. Suntem mult pe minus! Încerc să fiu elegant, eu am încredere în continuare în arbitrajul românesc și că cei de la comisia de arbitri fac tot ce depinde de ei pentru a repara sau pentru a crea o oarecare uniformitate: să nu tragem o dată linia pe la gheată, o dată pe la umăr. Și ăsta e doar un exemplu”.

CFR Cluj a trimis ca formă de protest și un video către Comisia Centrală a Arbitrilor: „În contextul ăsta, am proiectat și am avut o simulare prin poziționarea jucătorilor și am demonstrat că VAR-ul am greșit și am trimis-o doar comisiei. Am făcut-o doar constructiv și am fost luați la mișto. Eu încerc să fiu cât se poate de civilizat. În aceeași etapă Farul primește penalty, iar noi la o fază asemănătoare nu”.

Pe cine vede principala favorită la titlu: „Farul, CFR, FCSB”

Cristi Balaj exclude orice teorie a conspirației în privința arbitrajului: „Eu chiar respect meseria de arbitru. Încerc să nu vin cu declarații înaintea meciurilor să nu pun presiune. Nu aș vrea ca FCSB, Craiova, Rapid, Farul să fie implicate. Ni se ascultă telefoanele și nu cred în astfel de practici”.

În privința șanselor la titlu, Cristi Balaj crede că echipa lui Gheorghe Hagi este principala favorită: „Când sunt multe greșeli împotriva aceleeași echipe, atunci trebuie să vin în fața jucătorilor să le explic ceva. Ce să le zic? Unde se pune linia, tot omul stabilește, softul doar trage o linie paralelă. Solicitarea proiecției tot un om o stabilește. În ordine Farul, CFR, FCSB”.

