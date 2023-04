Horațiu Feșnic, atacat din toate părțile după Rapid – FCSB: „Era sub influența fenomenelor paranormale!”

Fostul internațional a spus că este legat sentimental de Rapid, echipă de la care s-a retras, însă nu poate să nu analizeze corect greșelile făcute de arbitrul Horațiu Feșnic la derby-ul cu FCSB, spunând că acesta se afla sub influența fenomenelor paranormale.

Horațiu Feșnic, atacat din toate părțile după Rapid – FCSB

din toate părțile după greșelile de arbitraj făcute la duelul dintre Rapid și FCSB, Viorel Moldovan spunând că acesta a blocat calrea spre titlu a „roș-albaștrilor”.

„Chiar dacă sunt legat sentimental de Rapid, e clar că trebuie să fiu echidistant, corect. Feşnic a blocat calea spre titlu. Feşnic cred că ceva s-a întâmplat cu acest om. Era sub influenţa fenomenelor paranormale”, a declarat Viorel Moldovan, la TV .

Și Mihai Stoica, prezent în platoul TV, este de părere că greșelile lui Horațiu Feșnic au costat-o pe FCSB lupta la titlu: „ Acest arbitraj ne-a scos definitiv și irevocabil din lupta pentru titlu, asta e opinia mea! Din minutul 3 s-ar fi jucat 11 la 10, nu mai contează ratările, ar fi fost alt meci”.

„Înainte se fura pentru că nu se televiza!”

Atacurile lui Mihai Stoica au este devantajată pentru că Gigi Becali i-a supărat pe șefii Federației Române de Fotbal: „Presupunerea mea, pentru Comisia de Disciplină, e o presupunere.

N-am nicio dovadă, dar eu cred că dă foarte bine pentru imaginea FRF ca un club în stilul în care e condus FCSB-ului de Gigi Becali să nu câștige campionatul, eventual să nu participe în cupele europene.

Pentru că ba am avut antrenor fără licență pro, ba am pus pe cineva de fațadă, ba am adus acum din străinătate. Eu așa cred. Altfel nu-mi explic de ce în prima etapă am avut 3 penalty-uri care nu s-au dat și acum a fost ce a fost”.

„Înainte se fura pentru că nu se televiza. Ne întoarcem în trecut, doar că acum se televizează și cel mai grav e că există VAR. Cel mai bun arbitru al nostru a plecat să arbitreze în Arabia Saudită, e inacceptabil.

De departe, FCSB e cea mai importantă echipă din fotbalul românesc, cel puțin după revoluție. Această echipă e martelată sistematic de… vedem cine”, a mai spus Mihai Stoica.

