Are o avere de 6 miliarde de dolari, dar a intrat în direct cu o rochie de 200 de lei. Romina, soția lui Piero Ferrari: „Eu mă simt bine”

Romina Gingașu are o avere de 6 miliarde de dolari și este căsătorită cu Piero Ferrari, dar a acordat primul său interviu live îmbrăcată într-o ținută care a costat-o maxim 100 de euro. Românca și-a luat rochia de pe AliExpress.

Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, în rochie de 50 de euro la Pro TV

și este soția unuia dintre cei mai bogați oameni din lume, Piero Ferrari, cu toate acestea, modestia o definește.

De curând, românca a acordat primul său interviu live în emisiunea lui Cătălin Măruță, însă, spre surprinderea multora, aceasta nu a apărut îmbrăcată în haine de la cele mai luxoase case de modă.

De fapt, a optat pentru o ținută simplă, o rochie elegantă, de culoare gri, și pantofi negri. Pentru că a avut câteva zile aglomerate, și-a dorit să poarte ceva comod, iar surprinzător a fost prețul alocat.

„Sunt îmbrăcată foarte simplu”

Romina Gingașu a dezvăluit că nu a cheltuit mai mult de 100 de euro pentru articolele cu care a intrat în direct la Pro TV. Ba mai mult decât atât, rochia sa a fost cumpărată de pe AliExpress.

„Este primul meu interviu live. Sunt îmbrăcată foarte simplu astăzi. Nu costă mai mult de 95 de euro. Am avut foarte multe întâlniri, am aterizat ieri, zbor foarte mult zilele acestea, am venit 11 ore din vacanță.

Că am fost și noi în vacanță de Crăciun și de Revelion, apoi am aterizat în Italia, am venit în România, apoi înapoi în Italia, apoi doua zile la Londra, apoi câteva zile în Elveția, la Davos și vedem mai departe.

Da, rochia mea este de pe AliExpress, 50 de euro, iar pantofii sunt Zara. Important este că eu mă simt bine, asta e cel mai important. Am avut întâlniri, am avut și alte interviuri și eu mă simt perfect așa. Deci spune 100 de euro, să nu fim chiar…”, a spus soția lui Piero Ferrari la Pro TV, conform

În cadrul aceleiași apariții, românca a vorbit și despre momentul în care l-a cunoscut cu Piero Ferrari. Pe atunci, și a încercat să-i vândă afaceristului un avion. După mai multe luni în care a ignorat-o, a invitat-o la o cină și de acolo a pornit povestea lor de iubire.