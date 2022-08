Are sau nu Carmen Chindriș operații estetice? Îndrăgita artistă le-a dat răspunsul mult-așteptat criticilor

Cântăreața Carmen Chindriș e una dintre cele mai solicitate soliste ale momentului de la noi. Solista de muzică de petrecere cântă cu Livius de peste 15 ani, alături de care a realizat mai multe proiecte muzicale, iar în urmă cu 7 ani am pus bazele proiectului Taraful Rutenilor.

Carmen Chindriș vorbește despre succesul pe care îl are cu Taraful Rutenilor

mult mai cunoscută în România, după ce a lansat Melodia “Ziua în care tu m-ai sărutat”, împreună cu Taraful Rutenilor. Cântăreața a vorbit despre succesul muzical pe care îl are și activitatea sa artistică.

„Drept să vă spun, noi facem exact ceea ce ne place, iar, de aici până la succes, publicul decide și a decis. (…) Eu cânt împreună cu Livius de peste 15 ani, am realizat diferite proiecte împreună, iar în urmă cu 7 ani am pus bazele proiectului Taraful Rutenilor. De atunci, Liviu se ocupă de tot ce înseamnă acest proiect, începând de la orchestrații, compoziție, până la coordonarea membrilor tarafului”, a declarat solista pentru

Carmen Chindriș: „Este necesar să existe cât mai multă diversitate în artă”

Carmen susține că îi place orice alături de colegii ei, spune că formează o adevărată echipă închegată. Toți sunt muzicieni cu studii în domeniu.

„În general, ignor cârcotașii. Îmi place orice gen muzical, de la jazz la muzică populară, de petrecere, până la muzică clasică, în egală măsură. Consider că este necesar să existe cât mai multă diversitate în artă.

Așa se întâmplă și cu taraful nostru, unde suntem o adevărată echipă închegată de muzicieni cu studii în domeniu și pasionați de fiecare notă muzicală ce aduce aport melodiilor”, a mai povestit Carmen Chindriș

Carmen Chindriș nu vrea să audă de operațiile estetice

și despre operațiile estetice. Solista susține că naturalețea este cea mai frumoasă. Spune că are grijă de ea și că are ritualurile ei de frumusețe, de la care nu se abate.

„Atât timp cât voi fi sănătoasă, n-o să auziți despre mine că mă operez. Mă simt bine așa cum m-a lăsat Dumnezeu, de ce să stric naturalețea mea ca ființă umană?! Plus că, eu am fost mereu mulțumită de cum sunt, am grijă de mine însămi, din toate punctele de vedere. Am ritualurile mele „de tradiție” de la care nu mă abat”, a mai declarat solista Carmen Chindriș, pentru aceeași sursă.