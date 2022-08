Carmen Chindriș, solista de la Taraful Rutenilor, la un pas să ia foc pe scenă: “Se putea întâmpla o tragedie”

Cunoscuta solistă de la Taraful Rutenilor, Carmen Chindriș, are foarte multe amintiri de pe scenă, pentru ca acolo și-a petrecut aproape toată viața, dar una singură nu i s-a putut șterge din memorie: ziua când, din cauza unor artificii, ar fi putut arde de vie în timpul unui spectacol.

Carmen Chindriș dezvăluie cum a fost la un pas de tragedie din cauza unor artificii

Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor se bucură, de câțiva ani, de un succes uriaș în rândul iubitorilor de muzică de petrecere. Într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO, cunoscuta cântăreața își aduce aminte ce delicatese mânca în copilărie și cum era viața ei, cea mai mică din cei 6 frați. Ne povestește cum era să ia foc pe scenă și cine i-a dat mari bătăi de cap la “Te cunosc de undeva”. De asemenea, aflăm de la Carmen Chindriș care este felul de mâncare pe care îl pregătește cel mai bine și ce pasiune secretă are, în afară de pescuit. Artista ne spune de ce se teme cel mai tare și de ce nu poate renunta niciodată la cartofii prăjiți cu smântână.

“Nu au fost bine amplasate pe scenă. Puteam sa ardem cu toții”

Cum a fost copilăria ta?

-Am avut o copilărie fericită, iar cea mai mare bucurie, în perioada când eram copil, era să mă joc afară cu alți copii – după ce îmi făceam temele, evident -, să mergem cu rolele și să jucăm fotbal. În perioada copilăriei mele, pufuleții și înghețata la cornet erau delicatese.

Care a fost cea mai mare trăsnaie pe care ai făcut-o în copilărie?

-Cea mai mare trăsnaie pe care am făcut-o a fost când m-am ascuns într-un dulap să le fac o farsă părinților și am adormit acolo câteva ore. Asta nu ar fi nimic, dar ai mei mă căutau disperați pe afară de ore bune.

Carmen Chindriș, amintiri din copilărie: “Ne punea mama în genunchi în camere separate”

Cum te înțelegeai și te jucai cu surorile și fratele tău?

-Cu fratele meu am copilărit mai mult pentru că surorile mele sunt mult mai mari decât noi. Amândoi am fost răsfățați de toată familia. Cele mai multe trăsnăi le făceam împreună și bineînțeles că urmau și pedepsele. Ne punea mama în genunchi în camere separate și noi continuam să vorbim și să râdem de situație. Nu ne ținea mai mult de 10 minute și noi știam mereu asta.

“Sărbătorile în familia noastră numeroasă erau cele mai frumoase”

Dar cel mai mult îmi place perioada sărbătorilor, de care îmi aduc aminte cu drag. Sărbătorile în familia noastră numeroasă erau cele mai frumoase. În ajun de Crăciun ne adunam toți și cântam colinde dintr-o carte, nu exista sărbătoare fără așa ceva.

“Sunt adepta stilului ‘molcom, dar sigur’ ” recunoaște cunoscuta cântăreață

Cum te-ai adaptat, născută la Sighet și venită în București?

-Niciodată nu mi-am dorit să mă mut din Maramureș, așa că sunt în trecere prin București. Nu m-aș putea obișnui cu aglomerația și cu traiul din capitală. Ce-i drept, mai veneam cu Taraful Rutenilor și tot venim în București dar, sincer, nu stăteam mai mult de 2 zile sau o săptămână, când aveam emisiuni radio sau tv. Însă acum, odată cu emisiunea “Te cunosc de undeva”, recunosc că fost destul de dificil să stau atât timp. Eu am stilul meu de acolo, de acasă din Maramu’, cu liniște, evenimente și fără aglomerație. Eu sunt adepta stilului “molcom, dar sigur”. Iar aici, în capitala țării, este o nebunie.

“Am un stil unic de a descifra versurile în orice limbă străină” ne dezvăluie Carmen Chindriș secretele sale

Cum ai învățat să cânți în 11 limbi? N-a fost greu?

-Îmi plac provocările mai ales atunci când vine vorba de muzică. Mi-am creat un stil unic de a descifra versurile în orice limbă străină ascultând accentul. Apoi mă apuc și le scriu într-o limbă cunoscută doar de către mine. Studiez foarte în amănunt și melismele potrivite fiecărui stil muzical pe care îl abordez.

Carmen Chindriș, la un pas de tragedie pe scenă

Pe scenă se pot întâmpla multe. Mai ții minte două întâmplări de neuitat?

-Am pățit să mă bufnească și plânsul și râsul pe scenă, dar cu lucrurile astea mă descurc. Mai grav a fost când era să-mi ia foc rochia de la niște artificii, atunci m-am speriat foarte tare, nu au fost bine amplasate pe scenă și se putea întâmpla o tragedie, puteam sa ardem cu toții.

Care este stilul tău de muzică preferat?

-Ador muzica jazz, dar ascult toate genurile muzicale, depinde de stare.

Carmen Chindriș și portul popular: “Pasiunea vine din moștenirea genetică”

Spune-mi despre colecția de costume populare. Care a fost primul, ce însemnătate are?

-Primul meu costum popular este de la stră-străbunica mea, a fost purtat din generație în generație și îl port și eu cu mândrie de fiecare dată când am ocazia. Am costume în colecția mea cusute chiar de mama sau de mătuși. Pasiunea vine din moștenirea genetică, de la bunica, mama, tradiția pentru straiele populare și arta de a coase manual. Nimic nu e mai satisfăcător după ce vezi ce iese din mâinile tale și cât de frumos. De aici, și amprenta personală pe fiecare ținută pe care o port. Totul reprezintă o parte de și din tradiție, fiecare mărgică are locul ei și doza de pasiune, doză inepuizabilă.

“Vreau să fiu înconjurată de oameni sinceri, corecți și prosperi”

Care a fost cea mai mare nedreptate care ți s-a făcut?

-De obicei trec foarte ușor peste lucruri negative sau nedreptăți și le uit pe loc, este mult mai sănătos pentru mine așa. Nu-mi amintesc ceva anume. Îmi place să fiu înconjurată doar de oameni sinceri, corecți și prosperi.

“Am mare succes în continuare cu preparatul ăsta”

Știi să gătești? Care sunt specialitățile tale?

-Îmi place mult să gătesc în timpul liber. Specialitatea casei este năut cu grâu și legume, ceva inventat pe loc de mine, într-o zi când nu aveam chef de nimic, dar aș fi mâncat ceva. Am mare succes în continuare cu preparatul ăsta, iar când vine vorba să facem ceva de mâncare la studio cu colegii, asta primește cele mai multe voturi. Încă nu s-au săturat de el.

Ai vreun viciu alimentar la care nu poți renunta?

-Evident că da. Cartofi prăjiți și smântâna de casă. Întotdeauna.

Care este cea mai mare frică a ta?

-Mă tem de cărăbuși și de albine.

Ce spune Carmen Chindriș despre experiența la TCDU: “Am avut nevoie de un antrenament diferit”

Cum te-ai simțit la TCDU? Care a fost cel mai greu personaj de interpretat?

-Toate personajele mi-au dat câte o stare diferită. Cel mai greu mi-a fost personajul Sissel, am avut nevoie de un antrenament diferit pentru a cânta muzică clasică. Iar la actorie, toate personajele mi-au dat de furcă. Am rezonat cel mai bine cu Maria Buză, este o profesionistă desăvârșită, dar și cu ceilalți colegi m-am înțeles foarte bine. Îmi place de toți. Am râs, ne-am distrat împreună, nici nu știu când a trecut timpul. Cred că o să-mi amintesc cu drag de momentele petrecute la TCDU.

“Nu sunt genul de om care să am planuri exacte”

Cum te vezi peste 10 ani?

-Trăiesc în prezent și nu mă prea gândesc la viitor. Nu sunt genul de om care să am planuri exacte și nici nu-mi doresc ceva anume. Peste 10 ani cred că o să fiu la fel de veselă și fără griji, cu siguranță tot pe scenă, acolo unde îmi place cel mai mult, alături de Taraful Rutenilor. Mă văd tot în studio și în spectacole în toată țara. Sănătoasă să fiu, asta îmi doresc cu adevărat, ca să reușesc să continui tot ce fac alături de echipa mea. Sunt și am fost mereu o optimistă convinsă și știu că activitatea mea muzicală va fi continuă și plină de satisfacții, încă pe atât cât avem în prezent.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani din viața ta?

-Cum aș putea uita așa ceva? Primii mei bani i-am câștigat când eram mică, la colindat.

Ce a făcut Carmen Chindriș cu primii bani câștigați: “Mi-am luat un pistol cu ventuze”

Și ce ți-ai cumpărat cu ei?

-Nici asta nu am uitat. Din primii mei bani mi-am cumpărat un pistol cu ventuze pe care mi-l doream foarte mult, de mult timp. Și un arc la fel, săgețile aveau ventuze. Dar erau destul de scumpe așa că nu am reușit să mi le iau singură, a trebuit să pună și fratele meu o parte din bani ca să le achiziționăm.

Care sunt pasiunile tale secrete?

-Pe lângă fotbal și , unde sunt foarte pricepută, recunosc că îmi place să cos de mână. Să-mi accesorizez ținutele, să creez tot felul de nebunii. Nebunii colorate făcute de mine. Cred că asta tot de la mama și mătușa mi se trag, e moștenire genetică.

Ce proiecte și planuri ai pentru anul acesta?

-Anul acesta este foarte încărcat, avem foarte multe piese pregătite în studio și nu prea avem timp să le prelucrăm și să filmăm, timpul parcă nu e de ajuns. Dar urmează cu siguranță ceva nou în scurt timp.

Cum a fost la filmările celui mai recent clip al vostru?

-Cât despre cea mai recentă piesă a noastră, “Zile fripte mi-ai făcut”, clipul a fost făcut în doar câteva ore pentru că ne-am dorit să lansăm noul single cât mai repede pentru că este vară, vrem că oamenii să se bucure de această piesă la piscină și la petreceri, nunți și botezuri. Este o piesă de distracție și mare veselie, așa cum v-am obișnuit și în celalalte melodii ale noastre. Și versurile le-am scris tot pe zona de amuzament, așa cum se și definește dragostea de cuplu: dulce ca mierea dar și cu zile fripte.