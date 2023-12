Armaș, sincer după faza care a decis Dinamo – FC Voluntari 1-0: “Penalty clar!”

. După înfrângerea din etapa 21 a SuperLigii, jucătorii de la Voluntari s-au arătat resemnați și afirmă că Dinamo a fost echipa mai bună. Pentru oaspeții din această seară se anunță o vacanță cu multe schimbări.

Jucătorii de la Voluntari, resemnați după ultimul meci din acest an

Jucătorii celor de la FC Voluntari s-au arătat resemnați după ultimul meci din acest an. Căpitanul ilfovenilor a ieșit la declarații după meci și a vorbit în numele echipei atunci când a recunoscut că Dinamo a fost echipa mai bună în meciul din etapa 21.

“Campionatul este foarte strâns. Se spunea acum două etape că este clar cine retrogradează, dar noi conștientizam că nu este așa, pentru că Voluntari a mai fost în situația asta.

Campionatul este în așa fel în cât punctele se împart și după aia este o diferență mică între noi și Dinamo. Nu aveam voie să pierdem. Per total Dinamo a fost mai bună astăzi și a ținut de minge, au avut mai multe ocazii.

Chiar dacă am primit gol în minutul 90 din penalty, eu zic că ei au meritat această victorie. Noi nu am ținut de minge, nu am putut lega trei pase. S-a simțit un spirt de echipă mare la Dinamo. A fost o frică din partea noastră. Nu am ținut de minge, iar dacă echipa adversă te pasează, până la urmă cedezi”, a spus Igor Armaș.

Igor Armaș, despre penalty-ul obținut de Abdallah

I . Căpitanul celor de la Voluntari nu a contestat decizia arbitrului, însă s-a arătat îngrijorat de situația echipei care a pierdut al doilea meci consecutiv.

Erau în spatele meu, eu eram la minge și am înțeles că, din alergare, jucătorul nostru l-a atins pe Abdallah și a fost un penalty clar. Ne îngrijorează că am pierdut un meci și în continuare suntem la baraj.

Este un campionat foarte strâns. Acum echipele s-au apropiat. Ați văzut că și Botoșani a câștigat. Până la urmă Dinamo este o echipă bună care joacă bine și care a pierdut multe meciuri nemeritat.

Va fi o bătălie crâncenă până la final. Trebuie să lucrăm mai mult, să ascultăm ce spune antrenorul și să fim uniți. Poate vor fi ceva schimbări la echipă, e normal. Trebuie să fim organizați și să jucăm până la capăt ca o echipă mare”, a mai spus căpitanul ilfovenilor.

Igor Armaș, după înfrângerea cu Dinamo