Artista din România care a fost la un pas de tragedie. I-a luat foc mașina în timpul mersului, apoi a explodat

Artista din România care a fost . I-a luat foc mașina în timpul mersului, apoi a explodat. Flăcările au fost stinse de pompierii care au ajuns la fața locului. Ce s-a întâmplat cu autoturismul vedetei.

Cântăreața din țara noastră, aproape de o primejdie majoră. Mașina ei a început să scoată fum pe stradă și ulterior a luat foc

Elvira Tănasie este cântăreața din țara noastră care a fost aproape de o primejdie majoră. ei a început să scoată fum pe stradă și ulterior a luat foc. Din fericire, a ieșit la timp din autovehiculul în care se afla cu soțul și cu fiul de numai 8 ani.

Cunoscuta interpretă de muzică populară din Oltenia se îndrepta spre un restaurant unde avea de susținut un concert când a simțit miros de fum. Inițial, partenerul solistei a crezut că mirosul vine de afară, prin ventilație.

Ulterior, vedeta a văzut cum iese fum din torpedou și nu a mai stat pe gânduri. I-a cerut soțului ei să tragă pe dreapta. Și foarte bine a făcut pentru că la numai câteva minute mașina, cu o vechime de 12 ani, a explodat.

„Într-o fracțiune de secundă s-a întâmplat totul. A tras pe dreapta și în momentul ăla am văzut un foc mare pe sub torpedou. Am sărit, am scos copilul din mașină, soțul a încercat să mai salveze ceva.

Ne-au ars acte, tot… Cum am sărit din mașină și am fugit în spate, mașina a bubuit”, a declarat Elvira Tănasie pentru . Cântăreața de muzică populară a mai subliniat că a fost dezamăgită de lipsa de reacție a oamenilor.

Elvira Tănasie, după ce mașina i-a luat foc: ”Toți mă ocoleau”

„Cred că e urât să spun că m-a scârbit, credeam că noi, românii, suntem frați și la necaz sărim. Nu pot să spun prin ce am trecut când am sărit în stradă, cu un copil de mână, și ridicam mâinile în sus implorând să oprească cineva să ne ajute.

Toți mă ocoleau și mă claxonau să mă dau la o parte. Nimeni n-a oprit, râgușisem de la cât am țipat”, a mai adăugat Elvira Tănasie, mai arată sursa menționată anterior. În cele din urmă a oprit un bărbat, care avea un copil în mașină, dar era mult prea târziu.

Interpreta nu l-a lăsat pe acest domn să se apropie de autoturismul său pentru că deja explodase. Cel mai probabil incendiul a pornit de la reparațiile efectuate la sistemul de ventilare, la un service auto din Vâlcea.

Pentru aceste depanări vedeta nu a primit niciun bon fiscal, motiv pentru care face apel la toți conducătorii auto să nu procedeze ca ea. Pompierii i-au spus artistei Elvira Tănasie că ultimele reparații ar putea fi cauza defecțiunilor care au dus la explozia mașinii.