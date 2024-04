Nea Mitică a fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. În perioada sa la șefia ligii din România, Dragomir a ajutat mulți oameni , iar asta a atras după sine și porecla pe care o are acum.

“Așa îmi spun toți în fotbal” Porecla cu care Șumudică îl alintă non-stop pe Mitică Dragomir

Horia Ivanovici i-a mărturisit lui Mitică Dragomir că Marius Șumudică îi mulțumește pentru că l-a ajutat în cariera de antrenor: “Marius Șumudică și acum îți mulțumește că l-ai adus la Gloria Bistrița”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a dezvăluit cu această ocazie și porecla pe care o are în fotbal și cu care Marius Șumudică îl alintă: “Dar câți am ajutat în decursul vieții mele, fără să am pretenția să îmi dea măcar o țigară. Și mă respectă toți.

Când îmi scriu Șumi, dar și ceilalți, primesc sute de mesaje cu tăticu în sus, tăticu în jos. Așa îmi zic, pentru că mă respectă. ‘Sărut-mâna tăticu’, așa îmi zice Șumi. Îl iubesc ca pe băiatul meu”, a spus Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

Revine Șumi la Rapid?

, dar este clar că e un lucru pe care și-l dorește. Fostul antrenor de la Gaziantep poartă discuții cu șefii din Giulești și așteaptă o ofertă concretă. Dar doar dacă aceștia se decid că nu vor continua cu Bogdan Lobonț pe banca tehnică.

Cu toate acestea, Șumi crede că va antrena cât de curând în străinătate. În cazul în care cei din conducerea celor de la Rapid nu vin cu o propunere curând.

ADVERTISEMENT

“Există semnale că ar trebui să ne întâlnim. Am vorbit prin mesaje cu Angelescu, urmează să ne vedem la începutul săptămânii. Dacă primesc o ofertă și îmi va fi pe plac, asta e.

Nu vreau să vorbesc de Rapid, pentru că Rapid are antrenor. Îl respect, a fost colegul meu. Este clar că voi lua în calcul. În momentul de față există posibilitatea să mă întorc în Turcia, e un proiect extraordinar.

ADVERTISEMENT

Ei își doresc foarte mult un tip de antrenor. Dar eu știu ce am de făcut în continuare în ceea ce privește comportamentul meu în jurul unei echipe.

Sunt deschis să discut, este clar că în țară nu pot antrena decât Rapid, pentru că nu există altă variantă. Feeling-ul meu este că sunt foarte aproape să plec în străinătate”, a spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cum îl strigă Marius Șumudică pe Dumitru Dragomir