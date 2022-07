Atac armat la un mall din Copenhaga: trei morți. Atacul nu are legătură cu terorismul. Prima imagine cu atacatorul. Update

Un atac armat a avut loc în Danemarca. Mai multe persoane au fost rănite, după ce un individ a deschis focul la centrul comercial Field’s din Copenhaga.

Mai multe persoane au fost rănite în urma acestui care a avut loc în Danemarca.

Așa cum am menționat mai devreme, atacul armat a avut loc la un centru comercial. Deocamdată, nu se știe care este numărul total al victimelor sau dacă este o persoană care și-a pierdut viața.

De asemenea, nu se cunosc multe date nici despre cel care a deschis focul, dar conform datelor poliției, un suspect a fost deja arestat.

Possible terror attack in , . Man on a shooting rampage inside ‘Fields’ shopping mall. Several people shot according to Danish police.

The 25th of June – experienced a islamistic terror attack, connected?

— 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@MArizanti)