Atenție, o nouă tentativă de fraudă pe Facebook. Mesajele care sunt trimise de hackeri

În ultimele zile, . Infractorii din online au pus la cale o altă strategie prin care încearcă să lasă cetățenii fără cont sau chiar fără bani.

O nouă tentativă de fraudă pe Facebook. Cum pot rămâne userii fără bani. Mesajele trimise de hackeri

Țintele principale ale hackerilor sunt persoanele care au pagini oficiale. Acestea primesc mesaje, din minut în minut. Ele încep în felul următor: ”Contul dumneavoastră de Facebook încalcă politicile de securitate a informațiilor…”

ADVERTISEMENT

Atacatorii trimit în mod agresiv aceste mesaje, în numele companiei, către mii de utilizatori. Ele au în structura lor și un link. În momentul în care cetățeanul intră pe acest url, el riscă să-și piardă contul. Ulterior, hackerii se pot folosi de numele user-ului pentru a răspândi mesajele malițioase mai departe.

”Linkul te redirecţionează, de cele mai multe ori, către pagini de phishing în care tu dacă îţi introduci datele de autentificare la contul de Facebook, ajung în posesia atacatorilor”, explică Mihai Rotariu, DNSC, pentru .

ADVERTISEMENT

Într-o etapă următoare, infractorii din online cer răscumpărări. Chiar și dacă ele sunt plătite, nimeni nu garantează că oamenii își vor primi contul înapoi. Vorbim de cea mai agresivă campanie de pshishing pe care a suferit-o rețeaua Meta România vreodată, scrie sursa citată.

”E uşor să pici în capcană când primeşti astfel de mesaje. Am primit câteva mesaje să trimit contul bancar sau date personale, nu am răspuns şi am dat block”, spun utilizatorii.

ADVERTISEMENT

Cum ne putem feri de astfel de atacuri ale hackerilor

În ultimele zile, zeci de plângeri în acest sens au fost făcute către Dispeceratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC). Specialiştii din IT spun însă că cea mai bună metodă de a ne feri este prevenţia.

de la care primim un astfel de mesaj. De asemenea, e important să fim foarte vigilenţi atunci când primim linkuri, chiar şi de la persoane cunoscute. În cazul în care un url ni se pare suspect sigur nu este ceva în regulă şi trebuie să anunţăm autorităţile.

ADVERTISEMENT

Specialiștii din domeniu mai spun că o dublă metodă de autentificare pe Facebook poate fi o altă măsura care ne ţine departe de hackeri și implict de riscurile de a pierde contul.