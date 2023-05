Atmosferă incendiară la Dinamo – CSA Steaua! Spectacol pirotehnic creat de fani în debutul reprizei secunde. Video & foto

Fanii lui Dinamo au avut o scenografie aniversară pentru împlinirea a 75 de ani de la fondarea clubului, în timp ce fanii Clubului Sportiv al Armatei Steaua au făcut

Atmosferă incendiară la Dinamo – CSA Steaua

Duelul dintre a creat o atmosferă incendiară, fanii ambelor echipe având scenografii reprezentative. Mai mult decât atât, gruparea „Legion” de la TSKA Sofia a venit alături de suporterii de la Peluza Sud Steaua.

„Tremură haita când în față e Armata!”, a fost mesajul ultrașilor de la Peluza Sud Steaua la coregrafia creată. De cealaltă parte, Dinamo a avut mai multe plăcuțe, care au format anul 1948, anul înființării clubului.

Totodată, fanii lui Dinamo au fost inventivi și în momentul în care întorceau plăcuțele, se forma anul 2023, arătând longevitatea clubului din șoseaua „Ștefan Cel Mare”, cu mesajul: „Că de n-am fi, nu s-ar mai povesti!”.

„N-ai treabă cu fenomenul, dar ieși prin cartier? Trimite un CV la SUD Steaua HR!”, a fost un mesaj ironic al fanilor lui Dinamo la adresa rivalilor.

„Sunteți cel mai bun exemplu… că orice fantezie ați avea, trece când plecați din Templu!”, a fost mesajul fanilor de la Peluza Sud Steaua pentru dinamoviști. „Dorința voastră moare, anonimi în continuare!”, a fost replica fanilor lui Dinamo.

„Vinde, pleacă, mori! Că n-avem loc noi…”, a fost ironia dinamoviștilor la adresa rivalilor, cu privire la scandalul pe care l-au purtat cu Gigi Becali. Replica „militarilor nu a întârziat să apară: „S-a săturat de voi o întreagă Românie, sunteți doar pe interes și plini de ipocrizie!”.

„Angrenați prea mult pe net, vă lovește realitatea, când sudul în peluză își arată superioritatea / Dovada că sunteți mai proști ca în trecut, nici să vă dați foc n-ați mai putut”, „Vă dați frați cu Roma, dar cu gândire zero. V-ați dat foc ca proșii crezând că l-ați copiat pe Nero” au mai afișat fanii „roș-albaștrilor”.

„Sunteți frustrați ragazzi, că nici italienii nu vor frăție cu spurcații!”, a fost un mesaj al celor de la Dinamo. Replica steliștilor a venit rapid: „Voi dacă erați spurcați n-apucați să vă mutați, vocea să o ridicați sau ceva să însemnați”.

„Episod de episod, în orice confruntare / Sud Steaua vă calcă în picioare!”, au scris fanii CSA Steaua. „Egalitate la ștouri / Cu stiloul în mână bateți apropouri?”, a fost replica dinamoviștilor.

„Mergem până la capăt, luptăm mereu!”

la finalul meciului cu Oțelul Galați, scor 2-0, spunând că echipa sa va lupta până la final și că încă speră la promovarea directă, deși trupa lui Dorinel Munteanu este la un pas de promovarea directă, după ce Poli Iași și-a asigurat matematic promovarea în prima ligă.

„Mă bucur că am făcut un meci foarte bun, mi-a plăcut cum am jucat. Am trecut și noi prin starea asta, știu cum e să joci un meci de totul sau nimic. Astăzi am făcut un meci bun contra unei echipe solide, bine pregătite.

Mergem până la capăt, noi luptăm întotdeauna. Eu am spus de la începutul sezonului, prezența Stelei în acest play-off nu își are rostul. Nu că e Steaua, dar nu are drept de promovare.

Cu noi au făcut un meci spectaculos, a fost o regie pusă la cale, după care am văzut la următorul meci ce s-a întâmplat. Ghencea a fost din nou goală, cu 2.000 de spectatori”, a spus Ovidiu Burcă.