Dinamo – CSA Steaua, Live stream ora 20:30 în etapa 9 din play-off Liga 2 Casa Pariurilor. „Câinii” mai speră la promovarea directă. Echipele de start

are loc luni, 15 mai, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 9-a (penultima) a play-off-ului Ligii 2 Casa Pariurilor. „Militarii” nu au drept de promovare și tremură inclusiv pentru alte . „Câinii” au revenit în lupta pentru promovarea directă cu Oțelul după ce au câștigat runda precedentă cu 2-0 chiar la Galați.

Unde se joacă meciul Dinamo – CSA Steaua, în etapa 9 din play-off Liga 2 Casa Pariurilor

Derby de București, Dinamo – CSA Steaua, se desfășoară luni, 15 mai, de la ora 20:30 pe Arena Națională din București, în etapa 9 din play-off-ul Ligii 2 Casa Pariurilor. Chiar dacă „militarii” au primit clar vestea că nu vor avea drept de promovare ca urmare a statului de club departamental, orice ciocnire cu Dinamo rămâne un punct de atracție maxim și sigur vor fi minim 10.000 de spectatori în tribune.

Foarte posibil ca numărul fanilor alb-roșii, adică ai lui Dinamo, să fie mai mulți decât cei ai FCSB după neașteptata victorie de la Galați, care a redus distanța dintre „câini” și moldoveni la numai trei puncte. Oricum, autoritățile au declanșat deja un plan bine pus la punct care vizează preluarea imediată a grupurilor de suporteri ai celor două rivale din momentul în care aceștia se vor aduna în diferite colțuri ale Capitalei în număr mai mare, ținerea lor sub control pe durata deplasării la stadion și pe stadion precum și după încheierea acestuia.

Cine transmite la TV meciul Dinamo – CSA Steaua

Partida Dinamo – CSA Steaua se joacă luni, 15 mai, de la ora 20:30, pe Arena Națională din București, în etapa 9 din play-off–ul Ligii 2. Ea va fi transmisă pe micile ecrane de cele trei posturi de televiziune Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIk.RO în format LIVE VIDEO.

Luni, 15 mai, la București vom avea un cer noros de dimineață și până seară, dar cu toate acestea posibilitățile de ploaie vor fi foarte mici, undeva în jurul a 5 la sută. Prin urmare, fără ploaie și cu o maximă care la amiază va avea valori de până la 22 de grade, dar acele termometrelor vor coborî pînă la 17 grade, bine de tot pentrru un meci pe stadion.

Ce absențe există în derby-ul Dinamo – CSA Steaua

Ovidiu Burcă și Daniel Oprița sunt doi antrenori care nu se pot plânge de probleme de lot înaintea ultimei întâlniri directe din acest sezon. „Câinii” vor trimite pe teren echipa care a câștigat la Galați, din care nu vor lipsi portarul Dujmovic, fundașul Moura, mijlocașii Larrucea și Iglesias, precum și atacantul Ghezali pe lângă Amzăr, Giafer, Bani sau Bodiștesanu, jucătorii deveniți titulari din propria pepinieră.

vine după un eșec rușinos la Iași, unde a încasat nu mai puțin de cinci goluri de la echipa deja promovată în primul eșalon, ceea ce l-a scos din minți pe antrenorul Daniel Oprița, care a anunțat o serie de măsuri disciplinare. Însă cel care are cele mai mari șanse de a zbura primul la final de sezon este chiar antrenorul Daniel Oprița.

Cote la pariuri la jocul Dinamo – CSA Steaua

Deși CSA Steaua a câștigat ambele meciuri jucate în compania „câinilor” înj acest sezon, casele de pariuri sunt de altă părere de această dată. Dinamo este favorita lor, la cota de 2.10, în timp ce „militarii” au cotă de 3,30 la victorie. Șansă dublă „1X” are cotă de 1,30, iar șansă dublă „X2” ajunge la cota de 1,70. Gol marcat Dinamo are o cotă foarte joasă – 1,25, iar un gol al „roș-albaștrilor” are cota de 1,45.

Dinamo și CSA Steaua s-au întâlnit de două ori în acest sezon și oamenii lui Daniel Oprița au câștigat de fiecare dată. În sezonul regulat, unde s-a jucat un singur meci, cu Dinamo gazdă, s-au impus „roș-albaștrii” cu 2-1. În play-off, gazdă a fost CSA Steaua pe noul stadion din Ghencea și a fost o victorie lejeră cu 2-0, goluri Chipirliu de două ori până în minutul 30.