Atmosferă incendiară la duelul Petrolul Ploiești – Rapid! Fanii au dat drumul la torțe

Este ultimul meci din 2023 al Petrolului Ploiești în fața suporterilor, iar „lupii galbeni” își doresc să obțină o victorie pe teren propriu împotriva unui adversar puternic, pentru a-i face fericiți pe fani. Ultrașii ploieștenilor au făcut o scenografie impresionantă pe toată peluza, inspirată din filmele de groază.

Atmosferă incendiară la duelul Petrolul Ploiești – Rapid

incendiară în timpul confruntării, suporterii ambelor echipei dând drumul la mai multe torțe, care au aprins stadionul.

Suporterii „lupilor galbeni” își doresc o victorie pe teren propriu împotriva giuleștenilor, mai ales că echipa va evolua pentru ultima dată pe teren propriu în anul 2023.

De cealaltă parte, Rapid vrea să iasă din forma slabă pe care o traversează și speră ca prin obținerea unei victorii, echipa să își revină și să continue lupta pentru titlu alături de FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova.

„În fotbal nu se știe niciodată!”

cu Petrolul Ploiești și a recunoscut că nu este mulțumit de ceea ce se întâmplă la echipă în ultima perioadă, spunând că trebuie să obțină mai multe rezultate bune.

„Sigur că trebuie şi să obţin rezultate, pentru că pe noi, antrenorii, rezultatele ne ţin întotdeauna. În fotbal nu se ştie niciodată. Dar am simţit încredere din partea lor, iar eu în continuare o să îmi fac treaba aici.

Şi fără nicio presiune, pentru că sunt trist şi dezamăgit, la fel ca jucătorii, dar nu pentru că îmi pot pierde locul de muncă la Rapid”, a continuat Cristiano Bergodi.

„Nu mi-au zis direct că trebuie să fac un număr de puncte în aceste două meciuri. Eu ştiu că trebuie să facem cât mai multe. Dar trebuie apreciată munca antrenorului.

Citesc întotdeauna că am greșit tactica, că am greșit acolo, dar îmi văd de treaba mea și sunt mândru de ceea ce fac și știu. Sunt interese și nu e niciun fel de problemă. E normal ca lumea să-și dea cu părerea, dar eu sunt liniștit, nu am probleme”, a mai spus Cristiano Bergodi.