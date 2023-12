Petrolul – Rapid, ora 20:00 în etapa 20 din SuperLiga. Surprize uriașe pregătite de Bergodi! Cum arată echipele de start

Meciul Petrolul – Rapid are loc vineri, 15 decembrie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 20-a din SuperLiga. Este un clasic al fotbalului nostru, cu două echipe care au în palmares titluri de campioane, e drept cu destui ani în urmă, dar care au acum ca obiectiv clasarea pe un loc de play-off. Prahovenii, învinși etapa trecută la Ovidiu de Farul cu 3-1, sunt acum pe locul 8, cu 26 de puncte, iar giuleștenii, care nu au mai câștigat de patru runde, ocupă locul 4, cu 31 de puncte.

Unde se joacă meciul Petrolul – Rapid, în etapa a 20-a din SuperLiga

Confruntarea Petrolul – Rapid se desfășoară vineri, 15 decembrie, de la ora 20:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești și nu e deloc greu de ghicit că va fi afluență de public în tribune la acest meci, unul vechi, cu tradiții, în fotbalul nostru. Dacă fotbalistic vorbind se așteaptă un spectacol de calitate din punctul de vedere al forțelor de ordine lucrurile stau complet diferit.

Numărul celor care vor asigura siguranța și ordinea la acest meci va fi mult suplimentat, pentru că la distanța foarte mică dintre Ploiești și București este clar că la partidă vor ajunge și câteva sute de fani ai Rapidului, iar relația lor cu cei ai Petrolului nu e tocmai bună. Astfel încât va fi multă poliție și jandarmerie, pentru a preîntâmpina orice posibil conflict între galerii.

Cine transmite la TV partida Petrolul – Rapid

Partida Petrolul – Rapid se joacă vineri, 15 decembrie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, în etapa a 20-a din SuperLiga. Ea va fi televizată pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Nici la Ploiești fotbalul nu va fi sprijinit de vreme. Va fi un cer închis toată ziua, cu reprize de ploaie când și când, din fericire este posibil ca seara, la ora partidei, ploaia să fi încetat, iar maxima zilei va ajunge la prânz la aproximativ 4-5 grade. Seara va scădea cam cu două-trei grade, deci vom avea o vreme destul de rece. Adrian Cojocaru din Galați este la centru la această partidă.

Ce absențe sunt în întâlnirea Petrolul – Rapid

Petrolul este lipsită de fără ca acesta să fie obligat să stea suspendat o sumedenie de etape așa cum s-a întâmplat cu căpitanul găzarilor, ValentinȚicu în urma accidentării lui Dragoș Iancu de la FC Hermannstadt. i-a uluit pe jucători, care promit să dea totul pe teren.

La Rapid, problemele sunt cele cunoscute, doar că antrenorul având acel ultimatum de patru puncte în ultimele două etape. Dar fără Emmers, Petrila și Rrahmani rămâne în continuare foarte greu de găsit un marcator care să rezolve problemele.

Cote la pariuri la jocul Petrolul – Rapid

Rapid nu străbate cea mai bună perioadă, are patru etape fără victorie, dar cu toate acestea casele de pariuri merg mai degrabă pe o posibilă victorie giuleșteană, cotată la 2,50. Prahovenilor li s-a repartizat cota de 3,20, semn că se așteaptă o trezire a echipei lui Bergodi. Șansă dublă „X2” are cotă 1,35, iar șansă dublă „1X” ajunge la 1,65. Gol marcat de oaspeți are tot 1,35, iar un gol prahovean valorează 1,50.

Rapid nu a mai reușit să câștige pe stadionul din Ploiești tocmai din 2011, pe vremea când patronul giuleștenilor era George Copos. Petrolul s-a impus în ambele jocuri disputate în ultimii ani de SuperLigă pe teren propriu și a mai obținut o victorie în liga secundă. În afară de aceste victorii mai consemnăm până în 2015, anul de când a început căderea Rapidului încă două remize albe.