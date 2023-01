Au apărut noi detalii despre divorțul dintre Jitaru și Mona de la Puterea dragostei: „Ai mei nu știu”

Cristian Jitaru a oferit noi detalii despre divorțul dintre el și Mona de la Puterea dragostei, dezvăluind un lucru surprinzător: părinții lui nu știu ce se petrece cu adevărat între ei.

Cristi Jitaru și Mona de la Puterea dragostei divorțează pe 9 ianuarie

Jitaru a anunțat data la care va avea loc divorțul, la notar. Cei doi vor semna actele luni, pe 9 ianuarie 2023, acest lucru fiind stabilit de comun acord.

„Am pe 9 divorțul, vom divorța la notar. Nu am mai discutat nimic în ultima perioadă. Nu am mai vorbit nimic cu ea, am hotărât de comun acord să divorțăm la notar că e cel mai bine pentru noi”, a declarat Jitaru

Totodată, a mai zis că și-a ferit familia, până acum, de situația sa sentimentală.

„Ai mei nu prea știu, tata nu știe nimic și nici nu o să-l informez, iar familia lui nu știu ce zici, nu cred că e de acord. Nu mă gândesc la treaba asta, să-mi refac viața, vreau să stau singur pentru o perioadă și după voi încerca să găsesc și eu pe cineva”, a mai precizat acesta pentru aceeași sursă.

Bărbatul a recunoscut că a bruscat-o pe soția lui

Despărțirea dintre cei doi vine la trei luni de la căsătorie. Decizia de a pune capăt relației a luat pe toată lumea prin surprindere, fanii acestora întrebându-se cum de s-a ajuns aici.

Ultima ceartă pe care au avut-o, iscată dintr-o neînțelegere, a culminat cu tonuri ridicate și cu gesturi de agresiune din partea băiatului. Cristi a recunoscut că a înjurat-o și a bruscat-o de ceafă, lucruri de care i-a părut rău imediat.

Cristi și Mona nu sunt primii dintre foștii concurenți de la Puterea dragostei care au parte de o despărțire răsunătoare. Din seria separărilor care au ținut primele pagini ale site-urilor mondene putem enumera ruptura dintre Bianca Comănici și Livian Pop ori telenovela dintre