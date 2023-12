Au fost stabilite cele 14 stadioane din SUA și programul la Copa America 2024. Veste excelentă pentru Messi și Argentina

CONMEBOL a anunțat marți cele 14 stadioane pe care se vor juca partidele de la Copa America 2024. , va juca acasă finala competiției în cazul unei așteptate calificări. Ultimul act din Copa America 2024 este programat pe 14 iulie, la Miami, pe stadionul lui Inter Miami.

Argentina joacă la Atlanta meciul de deschidere la Copa America 2024. Mai are apoi partide la New Jersey și Miami în faza grupelor

De asemenea, Argentina va juca și un meci din grupe, ultimul, tot la Miami. Leo Messi și colegii săi mai merg în faza grupelor la Atlanta, pentru meciul de deschidere, și la New Jersey, în apropiere de New York. Iată cele 14 stadioane pe care se joacă la Copa America.

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada (61.000 de locuri)

AT&T Stadium, Arlington, Texas (80.000 de locuri)

Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina (74.867 locuri)

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas (18.467 locuri)

Exploria Stadium, Orlando, Florida (25.500)

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri (76.416 locuri)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida (65.326 locuri)

Levi’s Stadium, Santa Clara, California (68.500 locuri)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia (71.000 locuri)

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (82.500 locuri)

NRG Stadium, Houston, Texas (72.220 locuri)

Q2 Stadium, Austin, Texas (20.738 locuri)

SoFi Stadium, Inglewood, California (70.000 locuri)

State Farm Stadium, Glendale, Arizona (63.400 locuri)

De asemenea, CONMEBOL a anunțat și programul competiției, care va începe pe 20 iunie și va avea finala pe 14 iulie, . Se știu deja capii de serie din cele 4 grupe, Argentina, Mexic, SUA și Brazilia. Tragerea la sorți va avea loc joi 7 decembrie, 19:30 ET (vineri, 02:30 în România), la Miami.

S-au stabilit urnele pentru tragerea la sorți la Copa America 2024. Argentina, Mexic, SUA și Brazilia sunt cei 4 capi de serie

Celelalte 12 echipe calificate au fost împărțite în trei urne valorice, în funcție de locul pe care îl ocupă în clasamentul FIFA. Capii de serie au fost deja repartizați în grupe și își vor afla adversarii. Iată urnele:

Urna 1:

A1 – Argentina

B1 – Mexic

C1 – SUA

D1 – Brazilia

Urna 2:

Uruguay (11 FIFA)

Columbia (15)

Ecuador (32)

Peru (35)

Urna 3:

Chile (40)

Panama (41)

Venezuela (49)

Paraguay (53)

Urna 4

Jamaica (55)

Bolivia (85)

Canada / Trinidad Tobago (vor juca play-off)

Costa Rica / Honduras (vor juca play-off)

Conmebol a stabilit programul celor 32 de partide de la Copa America 2024. Finala se joacă pe 14 iulie, la fel ca la Euro 2024

De asemenea, CONMEBOL a stabilit și programul celor 32 de meciuri de la Copa America 2024 și stadionul pe care se va disputa fiecare dintre partide.

Faza grupelor

Joi, 20 iunie

Argentina vs. A4 (Atlanta, Georgia)

Vineri, 21 iunie

A2 vs. A3 (Arlington, Texas)

Sâmbătă, 22 iunie

Mexic vs. B4 (Houston, Texas)

B2 vs. B3 (Santa Clara, California)

Duminică, 23 iunie

C2 vs. C3 (Miami Gardens, Florida)

SUA vs. C4 (Arlington, Texas)

Program Copa America 2024. Brazilia joacă primul meci la Inglewood, California, luni, 24 iunie

Luni, 24 iunie

D2 vs. D3 (Houston, Texas)

Brazilia vs. D4 (Inglewood, California)

Marți, 25 iunie

A3 vs. Argentina (East Rutherford, New Jersey)

A2 vs. A4 (Kansas City, Kansas)

Miercuri, 26 iunie

B2 vs. B4 (Las Vegas, Nevada)

B3 vs. Mexic (Inglewood, California)

Joi, 27 iunie

C2 vs. C4 (East Rutherford, New Jersey)

C3 vs. SUA (Atlanta, Georgia)

Vineri, 28 iunie

D2 vs. D4 (Glendale, Arizona)

D3 vs. Brazilia (Las Vegas, Nevada)

Program Copa America 2024. Argentina va juca la Miami meciul trei din faza grupelor, contra adversarei din urna 2, pe 29 iunie

Sâmbătă, June 29

Argentina vs. A2 (Miami Gardens, Florida)

A4 vs. A3 (Orlando, Florida)

Duminică, June 30

B4 vs. B3 (Austin, Texas)

Mexic VS. B2 (Glendale, Arizona)

Luni, 1 iulie

C4 vs. C3 (Orlando, Florida)

SUA vs. C2 (Kansas City, Missouri)

Marți, 2 iulie

D4 vs. D3 (Austin, Texas)

Brazilia vs. D2 (Santa Clara, California)

Două meciuri din sferturile de finală de la Copa America 2024 se joacă în Texas, la Houston și Arlington. Unul în Las Vegas, Nevada, și unul în Glendale, Arizona

Sferturi de finală

Joi, 4 iulie

Meci 25: Câștigător Grupa A vs. Locul 2 Grupa B (Houston, Texas)

Vineri, 5 iulie

Meci 26: Câștigător Grupa B vs. Locul 2 Grupa A (Arlington, Texas)

Sâmbătă, 6 iulie

Meci 27: Câștigător Grupa C vs. Locul 2 Grupa D (Las Vegas, Nevada)

Meci 28: Câștigător Grupa D vs. Locul 2 Grupa C (Glendale, Arizona)

Semifinalele Copa America 2024 sunt programate în New Jersey și North Carolina. Finala competiției se joacă la Miami

Semifinale

Marți, 9 iulie

Meci 29: Câștigător meci 25 vs. Câștigător meci 26 (East Rutherford, New Jersey)

Miercuri, 10 iulie

Meci 30: Câștigător meci 27 vs. Câștigător meci 28 (Charlotte, North Carolina)

Finala mică:

Sâmbătă, 13 iulie

Învins meci 29 vs. Învins meci 30 (Charlotte, North Carolina)

Finala:

Duminică, 14 iulie

Învingător meci 29 vs. Învingător meci 30 (Miami Gardens, Florida)