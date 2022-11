Au trecut 43 de ani de la Leeds United – Universitatea Craiova 0-2. Amintirile lui Aurel Beldeanu: „M-au aplaudat și englezii”. Exclusiv

După 2-0 pe stadionul „Central” din Bănie, Universitatea Craiova se impunea cu același scor în fața celor de la Leeds United și reușea o performanță uimitoare. Pe 7 noiembrie 1979, „Știința” devenea prima echipă din fotbalul românesc care elimina o formație din Anglia.

S-au împlinit 43 de ani de la Leeds United – Universitatea Craiova 0-2. Aurel Beldeanu: „Am mai glumit eu cu unii și le-am spus că am vrut să trag în tribune”

În sezonul 1979-1980 din Cupa UEFA, avea să o întâlnească pe Leeds United în turul secund al competiției. Titular incontestabil la „Știința”, Aurel Beldeanu a marcat un gol superb pe terenul englezilor și a rememorat în exclusivitate pentru FANATIK meciul împotriva formației din Anglia.

Chiar dacă oltenii nu porneau favoriți împotriva celor de la Leeds United, jucătorii „Științei” au reușit ceea ce nicio echipă românescă nu izbutise până atunci, să elimine o echipă din Anglia. „Vulpea” a mărturisit că până și fanii englezilor l-au aplaudat pentru golul marcat pe „Elland Road”.

„Bine că mi-ai adus aminte (n.r. râde). Ce să spun, am dat un gol superb și am învins o echipă englezească. Am fost fericit la momentul respectiv, de fapt și acum când vorbesc cu tine mă bucur. Am înțeles că golul este pe YouTube, deci se mai poate vedea.

A fost un gol extraordinar, un gol englezesc aș putea spune. Am mai glumit eu cu unii și le-am spus că am vrut să trag în tribune, iar mingea s-a dus în vinclu. Mingea a venit superb de la Balaci, care a executat un corner și mi-a dat mie mingea, iar eu m-am lăsat pe ea și am dat un gol senzațional, m-am aplaudat și englezii”, a declarat Aurel Beldeanu.

În Leeds United – Universitatea Craiova, Valentin Stănescu i-a trimis în teren pe următorii: Gabriel Boldici – Nicolae Negrilă, Adrian Bumbescu, Costică Ștefănescu, Nae Ungureanu – Ilie Balaci, Aurel Beldeanu, Aurel Țicleanu – Ion Geolgău, Rodion Cămătaru, Sorin Cârțu. Pe parcursul meciului au evoluat și Petre Purima și Costică Donose.

Aurel Beldeanu: „Am ratat un penalty la Craiova și imediat după meci am avut curajul să spun că ne vom califica și vom marca gol acolo”

În partida tur de pe stadionul „Central” din Bănie, Universitatea Craiova s-a impus categoric în fața englezilor, scor 2-0. Aurel Beldeanu a ratat o lovitură de la 11 metri în partida tur și a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că a prevestit că va marca un gol și „Știința” va obține calificarea pe terenul lui Leeds.

„A fost superb, de ce să nu recunoaștem. A fost unul dintre cele mai frumoase meciuri din carieră, un gol fantastic. Toată lumea când își aduce aminte de meciul cu Leeds se gândește la golul lui Beldeanu. Vă spun sincer că nu (n.r. credeau că o să elimine Leeds United), am avut o oarecare teamă.

Dacă îmi aduc bine aminte eu am ratat un penalty la Craiova și imediat după meci am avut curajul să spun că ne vom califica și vom marca gol acolo. Îți dai seama ce premoniție am avut și uite că s-a întâmplat. A fost una dintre cele mai frumoase atmosfere”, a declarat „Vulpea”.

Aurel Beldeanu, marcatorul eurogolului cu Leeds United: „Au fost unii sceptici că nu ne vom califica și ne vor da o grămadă de goluri în Anglia”

a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că au existat oamenii, care nu credeau că „Știința” o va elimina pe Leeds United, chiar și după victorie din Bănie. Aurel Beldeanu și-a amintit că meciul din deplasare din Anglia a fost printre primele ale lui Adrian Bumbescu, care l-a înlocuit perfect pe Nicolae Tilihoi.

„Aici am câștigat cu 2-0 și nimeni nu s-a așteptat, chiar și după au fost unii sceptici că nu ne vom califica și ne vor da o grămadă de goluri în Anglia. Am jucat foarte bine, ne-am apărat. Îmi aduc aminte că era Boldici în poartă, Bumbenscu care era un puști nevinovat atunci și a jucat senzațional în locul răposatului Tilihoi, Dumnezeu să-l ierte.

Tilihoi era suspendat atunci și a jucat Bumbescu extraordinar. Am tras toată echipă, am fost într-adevăr o echipă cu E. Am fost prieteni, am fost o familie unită și la bine și la rău, Craiova Maxima a fost o echipă de valoare”, a declarat Aurel Beldeanu în exclusivitate pentru FANATIK.