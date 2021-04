Aurel Pădureanu, dezvăluiri dureroase la o lună de la moartea Corneliei Catanga: ”Mi-a murit copil de 15 ani înecat”

Aurel Pădureanu a făcut dezvăluiri dureroase la o lună de la moartea cântăreței de muzică lăutărească Cornelia Catanga, care i-a fost alături peste trei decenii. Lăutarul a vorbit deschis despre pierderea unui copil din prima căsnicie.

Artistul a fost căsătorit de două ori, în primul mariaj venind pe lume doi copii. Din păcate, soarta nu a fost de partea cântărețului, ba chiar s-a dovedit nemiloasă pentru că i-a luat unul dintre ei pe când acesta avea numai vârsta de 15 ani.

Cunoscutul lăutar are o durere mare în suflet de atunci, mărturisind că era într-un turneu în străinătate când s-a întâmplat tragedia. Aurel Pădureanu nu a mai apucat să-și vadă copilul înecat și nici nu a putut să-l conducă pe ultimul drum.

Aurel Pădureanu, lovit de soartă. Mărturie cumplită pentru moartea unui copil

„Și o să mai spun ceva, în 1979 am fost plecat într-un turneu în străinătate și când m-am întors – eu am din prima căsătorie încă doi copii – mi-a murit copil de 15 ani înecat, pe care nici nu l-am văzut mort”, a spus Aurel Pădureanu într-o emisiune de la Antena 3, scrie spynews.ro.

Cântărețul de muzică de petrecere a vorbit și despre perioada în care nu o ducea greu din punct de vedere financiar, ba chiar își ajuta toate rudele cu bani. Artistul susține că toate problemele au început după ce au luat creditul pentru casă de la bancă.

Din păcate, pierderea locuinței de vis a avut un impact major în viețile lor. Regretata Cornelia Catanga a început să aibă probleme cu inima și cu ochii, partenerul ei de viață precizând acum că au existat momente când nu aveau nici măcar bani de pâine.

„A fost o perioadă în care am câștigat bani frumoși și nu am apelat la nimeni, niciodată. Dar banii s-au dus, pentru că am familia numeroasă și a trebuit să-i ajut pe toți. A fost o perioadă, cu foarte mulți ani în urmă, până să facem împrumut la bancă, să pierdem casa, când era foarte bine.

După ce am pierdut casa Cornelia s-a îmbolnăvit și a avut probleme mari de sănătate, pentru că în afară de faptul că suferea cu inima a avut și o problemă cu ochii. Și nu a mai cântat o perioadă foarte lungă.

A fost o perioadă, o spun cu toată responsabilitatea, în care nu am avut un ban de pâine. A fost o perioadă când a fost adulată, apoi a intrat atunci într-un con de umbră”, a adăugat Aurel Pădureanu.

