„Austeritatea” în instituțiile de stat: ANFP desființează posturi oricum neocupate, dar cumpără mașini

Legea 296/2023 a fost adoptată în ideea reducerii cheltuielilor de funcționare ale statului, prin reducerea numărului de angajați în sectorul public și a unor cheltuieli materiale. Însă legea riscă să aibă o eficiență limitată, fiind lăsate portițe prin care clamata austeritate să fie evitată. De exemplu, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a desființat posturi care oricum erau neocupate, dar cumpără în plus autoturisme.

Reducere a unor posturi oricum vacante

ANFP este doar una din multele instituții publice care trebuie să prezinte și reducere a cheltuielilor până la 1 ianuarie 2024. Proiectul Agenției a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), iar din el rezultă că ANFP chiar ar putea să devină mai costisitoare decât este în momentul de față.

ADVERTISEMENT

Conform Legii 296/2023, și ANFP va desființa posturile din organigramă care nu sunt ocupate în momentul de față. Practic, este vorba de posturi pentru care oricum nu se plăteau lefuri, ceea ce înseamnă că economia astfel realizată este zero.

În cazul Agenției, HG 785/2022 prevede că numărul maxim de posturi este de 199, exclusiv demnitarii şi numărul de posturi aferent cabinetelor acestora. În varianta propusă, numărul maxim de posturi al Agenției este de 171, exclusiv demnitarii şi numărul de posturi aferent cabinetelor acestora.

ADVERTISEMENT

Asta nu înseamnă că sunt desființate toate posturile vacante întrucât pe statul de plată aferent lunii octombrie figurează doar 148 de persoane, cu tot cu președintele și vicepreședintele ANFP care sunt demnitari și oricum nu sunt luați în calcul la reducerea posturilor.

Ce-i drept, la nivelul ANFP se va face o reorganizare astfel încât o parte din actualele posturi de conducere se vor transforma în posturi de execuție, întrucât unele servicii din cadrul Agenție vor dispărea fiind comasate. De asemenea, unii directori vor fi reduși la funcția de șef de serviciu. Decizia a fost luată ca urmare a introducerii prevederii privind faptul că funcțiile de conducere nu trebuie să reprezinte mai mult de 8% din numărul total de posturi.

ADVERTISEMENT

Singurele posturi care dispar sunt cele de la cabinetele demnitarilor întrucât președintele va avea un număr de doar doi consilieri, redus de la patru, iar vicepreședintele unul singur, față de doi, cât avea până acum. Înjumătățirea acestor posturi este, de altfel, prevăzută în Legea 296.

ANFP își dublează parcul auto

Însă o creștere certă a cheltuielilor ANFP este reprezentată de creșterea numărului de mașini. HG 785/2022, actul normativ care reglementează activitatea Agenției, prevede că numărul maxim de automobile alocat este de 5. Prin proiectul de modificare publicat de MDLPA, numărul acestora este dublat la 10.

ADVERTISEMENT

„Parcul auto aflat în dotarea Agenției, în număr de 5 autoturisme, s-a dovedit insuficient pentru a deservi la realizarea activităților specifice instituției”, se justifică în proiectul de HG. Este simplu de demonstrat de ce parcul auto s-a dovedit insuficient: patru dintre mașini au fost alocate pentru șefii din instituție – președinte, vicepreședinte, secretar general și secretar general adjunct, iar pentru „realizarea activităților specifice” de către restul angajaților a rămas o singură mașină.

Secretarii generali ai instituției nu doar că au și ei mașină la dispoziție, precum demnitarii numiți la conducerea ANFP, dar au și lefuri mai mari. Președintele cu rang de secretar de stat are un salariu net de 9.734 lei, iar vicepreședintele cu rang de subsecretar de stat are 8.518 lei. În schimb, secretarul general are 13.266 lei, iar adjunctul său 12.665 lei.

De altfel, în cadrul ANFP mai sunt încă 13 persoane care depășesc pragul de 10.000 de lei net, din cadrul instituției aparține unui director care încasează luna 14.161 lei. Probabil că prin dispariția unor funcții de conducere, numărul persoanelor care încasează lefuri atât de mari se va mai reduce. În schimb, vor apărea câteva posturi noi de șoferi pentru a conduce mașinile noi din dotarea ANFP.