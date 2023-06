Autoportretul lui Cătălin Cîrjan, noul transfer de top al Rapidului: „Nu-mi pasă de bani!”. Cum a trecut peste două accidentări groaznice

Cătălin Cârjan a fost împrumutat de Arsenal la Rapid, , iar mijlocașul speră să își relanseze cariera în Giulești și să ajungă și la echipa națională.

Cătălin Cârjan, mărturii despre accidentările care i-au blocat cariera: „Am trecut peste mari probleme”

Cătălin Cârjan a suferit accidentări grave încă de la vârste fragede, însă mijlocașul central în vârstă de 20 de ani a reușit să le depășească: „Cred că o trăsătură puternică a caracterului meu este că am personalitate. Sunt puternic, am trecut peste mari probleme.

Am accidentări la ambii genunchi, vedeți și dumneavoastră urmele. La 14 ani la genunchiul drept și la 18 ani la genunchiul stâng, ligamente încrucișate. Am fost puternic și-am trecut peste ambele operații”.

Puștiul nu e deloc la fel ca ceilalți tineri de vârsta lui, care au în cap doar bani și tatuaje: „Nu am tatuaje și nu mă gândesc să-mi fac. Dacă Dumnezeu ne-a lăsat așa, cu pielea asta, așa trebuie să fim, asta m-au învățat părinții mei. Banii? Nu-mi pasă, nu mă gândesc la ei.

Banii intră familiei mele, eu joc fotbal, fac ceea ce iubesc, îmi este de ajuns. Da, sunt bani mulți de tot în Anglia, dar nu mi-e mintea la asta. Nu mă atrag hainele de firmă, bijuterii, altele, sunt bucuros doar să fiu pe terenul de fotbal”, a mai spus Cârjan pentru .

Cătălin Cârjan și idolii săi. Ce a spus despre „domnii” Mutu și Chivu sau Thierry Henry

Cătălin Cârjan nu are un fotbalist preferat pe care să îl urmeze ca model, însă a vorbit despre mai mulți jucători care l-au marcat de-a lungul copilăriei: „Mă mai uit acum la videouri pe YouTube, ale domnilor Mutu sau Chivu, dar n-am un idol, iau ce este mai bun de la fiecare.

Când eram mic, tata mi-a cumpărat un tricou cu numele și numărul lui Thierry Henry de la Arsenal, a fost și acesta un semn! Așa am prins drag de fotbal, iar peste ani am ajuns la Arsenal”, a explicat ultimul transfer al Rapidului.

Câți bani trebuie să plătească giuleștenii pentru a-l transfera definitiv din vară

: „Am lucrat de vreo o lună și jumătate încoace la transfer. Sincer, a fost cel mai greu transfer de realizat, negocierile au durat foarte mult timp… au ținut mult negocierile cu Arsenal, cum îi dau drumul, care sunt clauzele, etc”.

Deși e evaluat la doar 250.000 de euro, Dan Șucu și Victor Angelescu trebuie să bage mâna adânc în buzunar dacă vor dori să îl păstreze pe Cârjan: „Foarte important, am ținut foarte mult să avem o clauză de cumpărare, până la urmă s-a trecut o sumă în contract. E o sumă importantă, dar pe care am putea s-o plătim. Tocmai asta a făcut negocierile un pic mai lungi. În principal, am vrut să obținem un împrumut cu opțiune de cumpărare. E peste un milion de euro, da. Nu pot să vă spun, e confidențial, e o sumă corectă.

Normal că acum și el trebuie să arate că merită această sumă, noi îi vom oferi șansa. Nu e adevărat că trebuie să joace un anumit număr de minute, sunt multe clauze, dar nu e nimic obligatoriu. Sunt mai multe clauze legate de bani, dacă îl pot aduce înapoi mai devreme. Pentru împrumut nu am plătit nimic, iar noi vom suporta salariul”.