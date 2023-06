Câți bani trebuie să plătească Rapid pentru a-l transfera definitiv pe Cătălin Cîrjan de la Arsenal: „Am ținut foarte mult la clauza asta!”

Acționarul giuleștenilor a dezvăluit cât de mult s-a lucrat în club pentru a reuși să-l împrumute pe Cătălin Cîrjan de la Arsenal, spunând că „tunarii” au pus multe clauze, însă că nu sunt obligatorii. FANATIK lui Cătălin Cîrjan la Rapid, precum și toate detaliile mutării.

Câți bani trebuie sa plătească Rapid pentru a-l transfera definitiv pe Cătălin Cîrjan

Victor Angelescu a vorbit despre cât ar trebui să plătească Rapidul pentru a-l transfera definitiv pe . Deși nu a spus suma exactă, acesta a dezvăluit că este o valoare de peste un milion de euro.

„Am lucrat de vreo o lună și jumătate încoace la transfer. Sincer, a fost cel mai greu transfer de realizat, negocierile au durat foarte mult timp.

Cu jucătorul și cu impresarul am avut discuții foarte bune, au ținut mult negocierile cu Arsenal, cum îi dau drumul, care sunt clauzele, etc”, a spus Victor Angelescu, la TV .

250.000 de euro este cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, conform transfermarkt.com

„E o sumă corectă, mare, dar pe care putem s-o plătim!”

„Foarte important, am ținut foarte mult să avem o clauză de cumpărare, până la urmă s-a trecut o sumă în contract. E o sumă importantă, dar pe care am putea s-o plătim. Tocmai asta a făcut negocierile un pic mai lungi.

În principal, am vrut să obținem un împrumut cu opțiune de cumpărare. E peste un milion de euro, da. Nu pot să vă spun, e confidențial, e o sumă corectă.

Normal că acum și el trebuie să arate că merită această sumă, noi îi vom oferi șansa. Nu e adevărat că trebuie să joace un anumit număr de minute, sunt multe clauze, dar nu e nimic obligatoriu”, a .

„Sunt mai multe clauze legate de bani, dacă îl pot aduce înapoi mai devreme. Pentru împrumut nu am plătit nimic, iar noi vom suporta salariul”, a mai spus acționarul Rapidului.

„Eu sunt foarte curios! Îl știu de la 13 ani, chiar sunt foarte curios să-l văd jucând. Nici nu știu pentru ce poziție l-au adus”, a spus și Mihai Stoica despre Cătălin Cîrjan, la TV .