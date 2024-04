„Aveam 1500 de mărci pe an la Reșița” Lucian Marinescu dezvăluie pe ce salariu s-a transferat la Rapid

Lucian Marinescu (51 de ani) a fost Fostul mijlocaș a povestit culisele transferului său de la CSM Reșița la Rapid.

Cum s-a transferat Lucian Marinescu de la Reșița la Rapid. Pe ce bani juca fostul mijlocaș

Lucian Marinescu a fost fotbalistul Rapidului în sezonul 1997-1998. Fostul internațional a ajuns în Giulești după șase ani petrecuți la CSM Reșița. Povestea transferului său este una fabuloasă.

„Eu consider că atunci a fost momentul, dar, acum, privind retrospectiv mi-ar fi plăcut să rămân un an sau doi. Cu orice risc. Pentru tot ce reprezenta Rapid atunci și ce se crease.

Când am venit am semnat de ziua nașului meu, un prieten de copilărie, în 12 decembrie. Eu am semnat în ’96, la Hotel Flora. M-am dus acolo și nea Grigore Sichitiu se ocupa de partea de vest pentru Rapid. Și avea câteva targeturi. Lobonț, era la Corvinul, eu golgheterul Reșiței.

Eu la Reșița câștigam cred 1500 de mărci pe an. Și aveam o foame de n-ai văzut. Am venit la Rapid și am semnat pe 15.000 de dolari pe an. Erau alții, nu dau nume, cu 50, 60 de mii. Eu eram mulțumit.

Erau contractele alea bătute la mașină. Și scria acolo ‘Dacă joacă 100% ia contract întreg, dacă nu joacă nu ia contract întreg’. Și eu am acum contractul înrămat. Și mă întreb ‘Bă, eu oare cât luam dacă nu jucam? Noroc că am jucat’.”

Despre George Copos: „Foarte bună strategie”

Marinescu, fotbalist cu 8 selecții sub tricolor și care a reprezentat România la World Cup 1998, a avut cuvinte de laudă despre

„(n.r. – Știi cum făcea Copos cu regula de trei simple? Ai pățit? Te-a tăiat?) Da. Dacă el intră și echipa câștigă… O avea tot timpul. O spune și cu convingere. Tu poate aveai o altă idee, dar el te îndoia, așa.

Un om deosebit. Avea particularitățile lui. Au fost atât de multe lucruri frumoase la Rapid, noi am inaugurat PRO Rapid. Aveam prime. Erau primele mari. Luai contractul de două ori dacă erai titular. Dar pe obiectiv. Foarte bună strategie”, a declarat Lucian Marinescu, la „Suflet de Rapidist”.

Totuși, Copos a rămas dator la Lucian Marinescu, care s-a transferat la Salamanca pe 1.350.000 de euro. „Am luat 5000 la semnătură din contract. Un avans. Mi-a și explicat nea George. Eu semnat pe oricât. La ce reprezenta pentru mine Rapid… Eu așa le zic la toți clienții. ‘Bă, lăsați banii să fugă după voi, nu invers. Dacă sunteți ok, nu vă imaginați cât puteți câștiga’.

Și mai aveam de luat 5000 de euro când am plecat la Salamanca. Am plecat pe 1,3 milioane de euro. Și m-a chemat la el în birou. ‘Păi, băi, Lucică, mai stai tu în 5000 de euro la cât câștigi la Salamanca? ‘

M-a bufnit râsul. Zic ‘Bine nea George dar matale ai luat atât și te mai uiți la 5000?’ Acum îi am acolo, la dânsul, 5000”, a adăugat agentul FIFA.

