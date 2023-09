Cât de mult a contat venirea lui George Copos la Rapid: „De atunci, totul s-a transformat!”

George Copos și Rapid, o poveste frumoasă începută în anii 90. despre momentul în care „alb-vișiniii” s-au transformat într-o forță.

George Copos, omul care a creat Rapidul modern: „Începuse să se ceară performanță”

Nicolae Grigore e convins că venirea omului de afaceri în Giulești rămâne un punct de cotitură în istoria clubului: „În 94 a venit domnul Copos și Rapidul a început să se transforme, să se simtă lucrurile astea. Deja devenise un club puternic și începuse să se ceară performanță.

ADVERTISEMENT

Lucian Ionescu, directorul de imagine al Rapidului știe care e : „Am început să creștem atunci, până în 1999 când am luat titlul. Dar știi ce era foarte important pentru noi? Iarăși mă reîntorc la poziția mea de suporter.

Odată cu venirea lui Copos, cu toate revenirile lui, am început să ne batem de la egal la egal cu Steaua și Dinamo, care era frustrarea noastră. Înainte de Revoluție, fie că era pe valoare sau pe presiune, ne cam băteau! Pe Dinamo îi mai prindeam. Te dominau din toate punctele de vedere. Și tu rămâneai doar cu fericirea că te-ai luptat.

ADVERTISEMENT

Pe vremea aceea, dacă purtai tricoul Rapidului trebuia să ieși cu el plin de sânge, chiar dacă ai pierdut. Ca atitudine. Și atunci galeria și publicul te aplauda.

Din momentul ăla în care am simțit că putem bate Steaua și Dinamo, pe urmă a venit Eintracht Frankfurt. I-am bătut la București, chiar dacă ne-au eliminat. Am început să simțim și noi că suntem cineva! Am câștigat cu 2-1 pe Lia Manoliu. Când ne uitam la ăștia din afară parcă erau mai mari ca noi. Și Interul și Eintracht Frankfurt”.

ADVERTISEMENT

George Copos a adus PSG sau Vitesse Arnhem la București: „Pierdeam numai când vedeam că ies ăia pe teren!”

Robert Niță e nostalgic și își aduce aminte de meciurile tari din cupele europene: „Ăia te băteau înainte și Grig tu știi că noi mai discutam și am prins perioada bună, cu stabilitate, condiții. Am jucat la Paris Saint-Germain, cu Vitesse Arnhem… Noi pierdeam numai când vedeam că ies ăia pe teren!

Aveam și noi echipament de prezentare. Noi când am ajuns la Paris, admiram stadionul dacă îți aduci aminte. La antrenamentul oficial, ni se părea iarba altfel! Că se duce mingea…

Și când îi vedeai pe-ăia, parcă de acolo te simțeai inferior, chiar dacă Rapidul era o echipă respectată și cu un patron puternic. Și condiții! Aveam și noi un costum de prezentare, trening oficial, toți îmbrăcați la fel, dar în momentul în care te intersectai cu ăia, parcă o simțeai altfel”.

ADVERTISEMENT

Nicolae Grigore, amintiri cu Dennis Berkamp: „Erau cei mai mari fotbalistic vorbind”

Nicolae Grigore și-a adus și el aminte de acele vremuri: „Și la Vitesse de când am ieșit… Simțeai oarecum tot factorul social. Tot ce reprezintă acea societate. Practic asta e și fotbalul, oglinda societății și a țării pe care o reprezinți. Normal trebuie să creștem și să se uite și alții așa la noi.

Dar am și nimerit… Ei chiar erau mai mari! Dennis Berkamp, Yeboah atacantul, erau cei mai mari fotbalistic vorbind! Mai era un fundaș stânga.

Robert Niță nu poate uita confruntarea de pe Parc des Princes: „Ronaldinho era la PSG. Era un jucător de perspectivă, brazilian, pe care s-au plătit zeci de milioane”, iar Lucian Ionescu și-a adus aminte de un alt colos: „Să nu mai vorbim de Liverpool cu Michael Owen și toți ăia…”.

„SUFLET DE RAPIDIST” e emisiunea dedicată fanilor rapidiști și nu numai. Podcastul e LIVE în fiecare marți, de la ora 13:30 doar pe site-ul FANATIK.RO. Ulterior, poate fi văzută pe Facebook și YouTube, ÎN PREMIERĂ, joi de la ora 10:30.