Averea celui mai bogat român din 2021, în cădere liberă. Cum s-a prăbuşit unicornul UiPath al lui Daniel Dineş, în 22 de luni

Daniel Dineş este recunoscut ca fiind fondatorul primului unicorn românesc listat la Bursa de pe Wall Street, iar în 2021 era considerat cel mai bogat român, într-un moment în care valoarea UiPath era evaluată la aproximativ 33 miliarde de dolari. Între timp, lucrurile au luat o întorsătură nefavorabilă pentru Dineş.

Preţul acţiunilor UiPath a scăzut de cinci ori în 22 de luni

Primele probleme pentru Daniel Dineş au început să apară în toamna anului trecut, când UiPath a anunţat că trebuie să renunţe pe parcursul lui 2023 la 450 din cei 4.000 de angajaţi. Asta după ce în vara lui 2022 a teebuit să se despartă de alţi 210 oameni.

Conform ultimei analize , averea lui Daniel Dineş a scăzut însă dramatic în ultimele luni, iar dacă în 2021 Dineş era cel mai bogat român, cu 22,2 miliarde de lei (peste 4,5 miliarde de euro), ultima ierarhie îl plasează pe locul 3, cu 8 miliarde de lei (peste 1,6 miliarde de euro), după fraţii Pavăl – patronii Dedeman – şi Ion Ţiriac.

este cauzată de prăbuşirea acţiunilor UiPath la bursă, iar dacă în aprilie 2021, în momentul listării, o acţiune se vindea cu 74,8 dolari, acum ea se vinde cu 16,8 dolari. Maximul s-a înregistrat pe 28 mai 2021, 79,8 dolari, iar minumul pe 6 ianuarie 2023, 11,7 dolari.

Conform previziuni de preț pe următoarele 12 luni, acţiunile UiPath Inc au o țintă medie de 16,00 dolari/acţiune, cu o estimare de maxim de 27,50 dolari și o estimare de minim evaluată la 13,00 dolari. Estimarea medie este totuşi în creștere cu +6,67% față de ultimul preț estimat, de 15,00.

Daniel Dineş s-a născut în 1972, la Oneşti, Mama sa a fost profesoară, iar tatăl inginer civil, deși spune că a fost crescut în mare parte de bunicii săi. “A fost cel mai fericit moment din viața mea”, declara el într-un interviu. Odată cu vârsta, a devenit un cititor pasionat, încercând chiar să scrie un roman când avea 17 ani.

În 1990, Dineş s-a mutat la București, la câteva luni după revoluţie, aparent la universitate. “Am fost la câteva cursuri, a fost groaznic. Acești profesori comuniști, această atmosferă, nu vă puteți imagina cât de plictisitor a fost totul.

Scriau doar formule pe tablă. A fost foarte neinspirat, așa că, după câteva săptămâni, nu m-am mai dus deloc. Mi-am luat diploma, dar în termeni practici am mers doar la examene”, mai spunea Daniel Dineş în respectivul interviu.

Şi-a încercat norocul în SUA, dar nu i-a fost uşor să răzbească. În cele din urmă şi-a găsit un loc la Microsoft, pentru care a lucrat cinci ani, după care şi-a deschis propria afacere, pe care a fost pe punctul să o închidă în 2012, când un fost manager de-al său de la Microsoft i-a propus un job tentant la Amazon.

“A fost unul dintre cele mai dificile momente, pentru că am avut un pic de oboseală după șapte ani. Nimic nu arăta într-adevăr ca o mare oportunitate. Am fost la începutul dezvoltării UiPath. Adevărata tehnologie care este UiPath, am construit-o după 2012. Am avut întotdeauna o tehnologie bună, am știut asta. După 10 ani fără noroc am avut tot norocul din lume. Ca și cum ai zbura pe spatele unui unicorn”, a mai povestit Dineş.