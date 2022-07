Avertisment al comisarului pentru Mediu la adresa României. Țara noastră riscă să fie dată în judecată de Comisia Europeană

Comisarul european pentru Mediu, Virginijus Sinkevičius, a afirmat, la , că progresele făcute de România în ce privește implmentarea obligațiilor pe care le are față de UE în domeniul mediului sunt lente.

„Totul merge prea lent”

„Ministrul pentru Mediu are nevoie de susţinerea altor ministere, de suţinere guvernamentală pentru a face un progres vizibil. Chiar ieri am avut o înâlnire cu membrii parlamentului care însă se plâng despre tăierile de păduri din Carpaţi. Desigur, Comisia va analiza dacă aceste rapoarte sunt reale. Nu pot spune că nu a existat un progres de la început, de când am început să lucrăm cu România. Da, s-au făcut progrese, dar, din păcate, totul merge prea lent”, a spus Sinkevičius.

Pentru țara noastră, situația este cu atât mai delicată cu cât au fost declanșate o serie de proceduri de infringiment pe mediu care ar putea să ajungă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

„Timpul este scurt. Asta este tot ce pot spune. Sunt riscuri mari să apeleze Comisia Europeană la tribunal dacă nu se fac suficiente progrese”, a precizat comisarul.

Acesta a spus că a discutat aceste probleme cu reprezentanți ai guvernului de la București, aceștia din urmă fiind conștienți de gravitatea problemelor.

Mediul dă bătăi mari de cap guvernului român

România ocupă locul 9 ca număr de inițiate anual împotriva sa de Comisia Europeană, dar are cea mai mare proporție de cazuri de nerespectare a legislației comunitare de mediu.

României este țara în care procedurile de infringement au ponderea cea mai mare, de 22,87% din numărul total. Doar Spania se mai apropie de o asemenea proporție a încălcărilor legislației de mediu, cu un procent de 20,93%.

Potrivit statisticii oficiale ale Comisiei Europene, România are deschise în momentul de față un număr de 124 de decizii de neîndeplinire a obligațiilor. Neglijența cu care guvernele de la București au tratat problemele de mediu este arătat de faptul că prima procedură de infringement a fost deschisă în 2009 pentru nerespectarea limitelor valorilor de PM10, adică particulele din aer cu diametru mai mic de 10 micrometri, care trec prin nas și gât şi pătrund în alveolele pulmonare, cauzând afecțiuni în special la persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, la copii, vârstnici şi astmatici.

În pofida avertismentelor repetate ale oficialilor de la Bruxelles, autoritățile de la București au ignorat problema timp de 11 ani astfel că România a fost condamnată în 2020 de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Directivele europene, ocolite prin derogări

Chiar și în cazurile în care până la urmă guvernul român a luat măsurile necesare protejării sănătății cetățenilor săi, a făcut-o cu greu evitând la limită noi acțiuni la CJUE. De exemplu, pe 22 iunie au fost închise două proceduri de infringement legate de faptul că România nu a implementat directive europene privine evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental.

Situația ar fi chiar mai gravă întrucât există scăpări în legislația comunitară care permit statelor să ocolească prevederi ale unor directive europene. Este dat chiar un exemplu din România care permite utilizarea pesticidelor neonicotinoide, deși acestea au efecte devastatoare asupra albinelor și celorlalte insecte polenizatoare. Comisia le-a interzis în 2018, dar a lăsat statelor membre posibilitatea să le folosească ca ultimă cale de a salva recolte grav afectate de dăunători. Numai că guvernul român a acordat derogări în fiecare an, astfel că apicultorii din România estimează la o treime numărul stupilor pierduți anual.