Bănel Nicoliță, moment emoționant la revenirea FCSB în Ghencea: “Aici a scris tati istorie”

Moment emoționant pentru Bănel Nicoliță, atunci când își aduce aminte de perioada pe care a petrecut-o pe Ghencea, în tricoul roș-albastru. Fostul număr 16 de la FCSB este bucuros că echipa lui Gigi Becali revine pe stadionul unde a făcut istorie.

Ce înseamnă pentru Bănel Nicoliță revenirea FCSB în Ghencea

Bănel Nicoliță a declarat la că se simte foarte fericit după decizia luată și crede că echipa merita acest lucru. Nicoliță susține că este un lucru normal ca FCSB să revină în Ghencea. va avea un impact pozitiv asupra fanilor care așteaptă acest moment de mulți ani.

“Mă bucur că într-un final s-a făcut dreptate, pentru că meritam să jucăm pe Ghencea. Vă dați seama ce bucurie imensă este pentru suporterii steliști care vor fi la meciul cu CFR Cluj. Suntem nerăbdători să ajungem acolo și să susținem echipa așa cum am făcut-o tot timpul.

Eu ca și jucător pentru Steaua mi-am dat viața și vă asigur că și suporterii fac la fel. Abia așteptăm să jucăm cu 30.000 de oameni în casa noastră. Este normal să jucăm acolo.”, a declarat Bănel Nicoliță.

Cum se pregătește Nicoliță de meciul cu CFR Cluj

Întrebat dacă va merge la meci, Nicoliță a susținut că va fi prezent alături de fetele sale. Bănel a mai spus și că le va povesti fiicelor sale despre cum a făcut istorie în tricoul celor de la FCSB, pe vremea când a evoluat pe Stadionul Ghencea.

“Cu siguranță am să merg la meci și am să iau și fetele cu mine. O să le povestesc că pe acest teren, tatăl lor a dat gol cu Galatasaray și a calificat Steaua în grupele Champions League. Am făcut istorie în 2008, unde ne-am calificat împotriva unei echipe foarte puternice. Turcii aveau un buget de 80 de milioane de euro, iar noi aveam doar 4 milioane de euro pe atunci.”, a mărturisit Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Offside la golul lui Bănel din 2008 cu Galatasaray

Fostul număr 16 al roș-albaștrilor, a povestit pe scurt despre momentul carierei sale. În 2008, Bănel a marcat unicul gol al partidei cu Galatasaray, meci care a dus-o pe Steaua în grupele Champions League. Nicoliță a afirmat că a fost “puțin” offside la acea fază, însă bucuria pe care a trăit-o a fost fantastică.

“Am jucat aproape 7 ani pe acel teren și am scris istorie. Pe acel stadion, 30.000 de oameni strigau numele meu în momentul în care am înscris golul cu Galatasaray. Unicul gol, chiar dacă a fost puțin offside.”, a povestit Bănel.

Nicoliță a și glumit pe tema golului său din offside: “Dacă era acum cu proba video (n.r. VAR), nu ne mai bucuram deloc. Chiar mă bucur că nu a fost VAR atunci.”

Nicoliță a crezut mereu că FCSB va reveni în Ghencea

Bănel susține că perioada sa în tricoul roș-albastru a fost cea mai bună din cariera sa. Acea experiență i-a adus cele mai multe bucurii. Nicoliță a crezut mereu că FCSB se va întoarce în Ghencea și consideră că acel stadion este casa echipei lui Gigi Becali.

“Nu mi-am pierdut niciodată speranța. Normal că mi-am dorit și am sperat mereu că într-o zi o să revenim la noi acasă și până la urmă s-a făcut dreptate. Cum a zis și domnul Ciolacu, oricine poate să joace pe terenul din Ghencea. Orgoliile acestea trebuie să rămână între ei și să nu îi mai rănească pe suporteri, pentru că asta fac.”, a mai declarat fostul jucător de la FCSB.

Andrei Vochin a glumit pe seama autogolului cu Real Madrid

Analistul a ținut să îl laude pe Bănel pentru prestația din 2008, din meciul cu Galatasaray. De asemenea, Andrei Vochin a făcut o glumă cu Nicoliță pe seama autogolului cu Real Madrid: “Te rog frumos să nu îți duci niciodată fetele în vacanță la Madrid”.

Autoironic, Bănel Nicoliță a venit cu replica la ceea ce a spus Andrei Vochin: “Acolo este bucuria și mai mare. Am fost unicul marcator de pe Bernabeu. Acel moment o să rămână în istorie 200 de ani.”

Echipa lui Gigi Becali a evoluat ultima dată pe Ghencea în urmă cu 8 ani. FCSB câștiga atunci un meci contra celor de la Viitorul, scor 4-1, iar marcatorii pentru roș-albaștrii au fost Cristi Tănase, 2 goluri, iar Țucudean și Rusescu cu câte un gol.

va avea loc duminică, 6 august, de la ora 21:30. Liderii din SuperLiga se vor duela cu CFR Cluj, echipa de pe a doua poziție. Roș-albaștrii au maximul de puncte după cele 3 etape. Aceștia au 7 goluri marcate contra celor de la FC U Craiova 1948, Dinamo și Oțelul Galați.

Echipa condusă de Elias Charalambous, va avea o partidă grea, joi, 3 august, tot de la 21:30, împotriva echipei din Bulgaria, CSKA 1948 Sofia. FCSB va avea returul acasă, pe stadionul Arcul de Triumf, iar în tur aceștia au învins, cu scor 2-0, în deplasare.

