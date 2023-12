Bănel Nicoliță, Robert Niță și Alin Buzărin au ales grupa României la Euro 2024: ”Să fie spectacol!”

Inițial, Bănel Nicoliță a gândit o grupă care să le permită ”tricolorilor” să se califice mai departe, în condițiile în care primele trei formații vor ieși din grupă. ”Belgia, România, Slovenia sau Slovacia, mai bine și Elveția”, a transmis Nicoliță, moment în care a intervenit Alin Buzărin: ”Slovenia ne-a bătut anul trecut la Cluj”.

La rândul său, Robert Niță a plusat și a mărturisit că vrea Polonia lui Lewandowski în grupă. ”Avem șanse și la locul trei, cele mai bine clasate locul 3 vor merge mai departe. Eu vreau Germania, echipă gazdă, încep greu și termină în finală, Slovenia și din urna a 4-a Ucraina sau Polonia lui Lewa”, a explicat Niță, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cât despre opțiunea jurnalistului Alin Buzărin, acesta visează la o grupă cu Germania, țară gazdă a turneului. Potrivit tragerii la sorți, dacă România cade cu Germania la tragerea la sorți, naționala țării noastre va deschide turneul.

”Germania, să avem țara gazdă cum am venit la Paris, gazda deschide. Trebuie să deschidă cu tine sau cu alte două echipe care fac parte din grupă”, a explicat Alin Buzărin. ”Dacă nici pe nemți nu-i batem, pe cine? I-au bătut turcii, Japonia, Austria”, s-a amuzat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

”În condiții de meciuri amicale. Dacă din urna a 3-a o fi mai bine o Scoție, care în afară de Robertson ăla…zic Cehia, care în momentul ăsta nu are jucători la nivelul Slovaciei și nici ai Sloveniei. A plecat selecționerul, chiar dacă s-a calificat.

Deci Germania, România, Cehia și vreau acel play-off, unde e Grecia cu nu știu cine. O să se califice Grecia. Ne dorim cel mai ușor, ce trebuie să facem, lasă meciul cu Germania. Să câștigăm unui dintre meciurile cu Cehia. Ce vrei, să câștigi Campionatul European?”, a completat Alin Buzărin.

În încheiere a fost prezentată grupa de ”foc” dorită de Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”Grupa din 2008 o vreau repetată, Franța, Olanda și Italia. Grupa în care am început cu egal cu Franța și Italia și n-am putut prima repriză cu Olanda. Asta-i grupa pe care o doresc eu. Nu contează ce o să fie, spectacol. Dacă tot e să mergem să jucăm fotbal, să jucăm și om vedea”, a precizat Coste.

